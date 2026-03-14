Análisis del mercado azucarero: factores alcistas y bajistas que marcarán la zafra

“Los mercados internacionales del azúcar siempre influyen en la situación de nuestro mercado interno, por lo que siempre se analiza qué pasa en ellos y cómo nos puede afectar”, afirmó Bernabé Alzabé, director del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).
¿Cómo visualizan los mercados internacionales para esta zafra?
Existen distintos factores para las condiciones del mercado internacional y, dentro de ellos, encontramos dos: los factores bajistas y alcistas, que generan perspectivas. Más de un análisis futuro nos afirma conclusiones, como lo cita la información disponible.
Factores bajistas
1) La producción en India, que aumentó en un 25% interanual en el último trimestre de 2025. Ya tuvimos en años anteriores momentos que abrían la exportación y otros que la cerraban; en la actualidad, ya el gobierno indio está considerando permitir exportaciones adicionales para aliviar el exceso de oferta interna.
2) La reducción del uso de azúcar para etanol, lo que deja más excedente para la exportación.
3) La fortaleza del dólar (DXY), que alcanzó un máximo de cuatro semanas. Un dólar fuerte suele provocar la liquidación de posiciones “largas” (compras) en materias primas, ya que las encarece para compradores con otras divisas.
También influyen el superávit global, la recuperación en Tailandia y la producción récord actual en Brasil.
Factores alcistas
1) Rebalanceo de índices (corto plazo). Se espera una entrada de US$ 1.200 millones de dólares en compras de contratos de azúcar por parte de los fondos BCOM y S&P GSCI. El índice Bloomberg Commodity (BCOM) es un referente internacional diversificado que rastrea 24 materias primas (energía, metales, agricultura) ponderadas por importancia económica y volumen comercial.
Fondos y ETFs asociados, como el Global X Bloomberg Commodity (Synthetic) ETF (BCOM), permiten exposición a este mercado para diversificar portafolios y proteger contra la inflación. El S&P GSCI (antes Goldman Sachs Commodity Index) es un índice de referencia internacional que mide el rendimiento del mercado de materias primas centrándose en la energía. Actúa como termómetro de la inflación y el costo de producción, cubriendo sectores como energía, agricultura y metales. Esto genera una demanda técnica inmediata.
2) Caída proyectada en Brasil para 2026/27. Según Safras & Mercado, la producción brasileña podría caer un 3.91% y las exportaciones un 11%. Esta expectativa de escasez llevó al azúcar de Nueva York a máximos de 2.5 meses recientemente.
3) Consumo global récord. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta que el consumo humano de azúcar subirá un 1.4%, alcanzando un récord, lo que mantiene la base de la demanda sólida.
4) Reducción de existencias finales. A pesar de la alta producción, el USDA prevé que las existencias finales globales caigan un 2.9%, lo que sugiere que el mercado no estará excesivamente saturado a largo plazo.