Análisis del mercado azucarero: factores alcistas y bajistas que marcarán la zafra

Fondos y ETFs asociados, como el Global X Bloomberg Commodity (Synthetic) ETF (BCOM), permiten exposición a este mercado para diversificar portafolios y proteger contra la inflación. El S&P GSCI (antes Goldman Sachs Commodity Index) es un índice de referencia internacional que mide el rendimiento del mercado de materias primas centrándose en la energía. Actúa como termómetro de la inflación y el costo de producción, cubriendo sectores como energía, agricultura y metales. Esto genera una demanda técnica inmediata.