Milei llegó a Madrid y tendrá un fin de semana marcado por un foro económico y reuniones con aliados políticos

Las actividades comenzarán el sábado. A las 10 en Madrid (6 en la Argentina), Milei se reunirá con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, uno de sus aliados políticos en Europa. Una hora después mantendrá otro encuentro con el economista y profesor universitario Jesús Huerta de Soto, con quien mantiene una relación cercana desde antes de llegar a la Presidencia.