Milei llegó a Madrid y tendrá un fin de semana marcado por un foro económico y reuniones con aliados políticos
El Presidente participará del Madrid Economic Forum 2026, donde dará la ponencia de cierre y recibirá un reconocimiento en honor a Ludwig von Mises. También mantendrá encuentros con Santiago Abascal y el economista Jesús Huerta de Soto.
El presidente Javier Milei aterrizó esta tarde en Madrid para iniciar una agenda que incluirá su participación en el Madrid Economic Forum 2026 y reuniones con referentes del liberalismo y de la derecha española. Se trata de su quinta visita a España desde que asumió como jefe de Estado en diciembre de 2023.
El mandatario viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos partieron desde Buenos Aires el jueves a las 23 (hora argentina) y llegaron a la capital española a las 16.30 (12.30 en la Argentina). Según informaron fuentes oficiales, la agenda del viernes se mantiene sin actividades programadas.
Las actividades comenzarán el sábado. A las 10 en Madrid (6 en la Argentina), Milei se reunirá con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, uno de sus aliados políticos en Europa. Una hora después mantendrá otro encuentro con el economista y profesor universitario Jesús Huerta de Soto, con quien mantiene una relación cercana desde antes de llegar a la Presidencia.
La presencia del mandatario en el evento central que motivó su viaje, el Madrid Economic Forum 2026, está prevista para las 20.15 (16.15 en la Argentina). Allí será el encargado de la última ponencia de la jornada y recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, que será entregado por el doctor Philipp Bagus.
Un foro impulsado por el ecosistema liberal digital
El encuentro está organizado por las empresas Racks Labs y Abast, ambas con sede en Andorra, país conocido por su baja presión fiscal y elegido por numerosos youtubers e influencers digitales para radicarse.
El principal impulsor del foro es Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs y popular en redes sociales bajo el seudónimo Wall Street Wolverine. En una entrevista con el diario La Nación aseguró que Milei no cobra honorarios por su participación y explicó que el interés central del presidente argentino en asistir es “la batalla cultural”. Consultado sobre los costos del traslado presidencial, respondió: “No te puedo decir, es información confidencial”.
El foro reunirá a economistas, empresarios y dirigentes políticos de distintas partes del mundo vinculados a la derecha y al liberalismo económico. Se espera la asistencia de hasta 10.000 participantes y las entradas van desde 50 hasta 2.500 euros. Milei figura como el “invitado estrella” de la jornada del sábado.
Regreso sin encuentros con el Gobierno español
De acuerdo con la agenda prevista, el Presidente partirá de Madrid el sábado a las 23 (19 en la Argentina) y arribará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 9.30 hora local (13.30 en España).
Una vez más, el viaje no incluirá reuniones oficiales con autoridades del gobierno español. La única actividad institucional similar ocurrió en mayo de 2024, cuando Milei mantuvo un encuentro con empresarios españoles en el que participaron representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y directivos de segunda o tercera línea de compañías como Santander, Telefónica, Abertis, BBVA, Día, Iberia, Naturgy, Mapfre, Ecoener, Rothschild & Co España, AB Living, Consello Group y UNIR.
Desde su llegada a la Presidencia, Milei y Abascal han mantenido varios encuentros personales. El último se produjo en junio de 2025, durante la edición anterior del foro que ahora vuelve a reunirlos.
En aquella oportunidad, el mandatario argentino lanzó una frase que tuvo amplia repercusión internacional. Frente a un público entusiasta y crítico del actual gobierno español, sostuvo: “Contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado”.