Qué fue de la vida de Jeanette, la cantante española de “Porque te vas”

“Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas”, dice en su estribillo una de las canciones más conocidas de Jeanette. La canción, que se lanzó en los 70, dio vuelta al mundo y se instaló como un clásico de las baladas románticas, pero poco se supo de este lado del mundo sobre la cantante desde su gran éxito.