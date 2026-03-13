Qué fue de la vida de Jeanette, la cantante española de “Porque te vas”

“Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas”, dice en su estribillo una de las canciones más conocidas de Jeanette. La canción, que se lanzó en los 70, dio vuelta al mundo y se instaló como un clásico de las baladas románticas, pero poco se supo de este lado del mundo sobre la cantante desde su gran éxito.
Este año Jeanette cumple nada menos que 50 años de carrera y, aunque la globalización no llegó a mantenerla vigente en el mundo, en España sigue siendo una querida figura de la música. Por eso está a punto de celebrar sus cinco décadas en los escenarios con una gira. El próximo 15 de marzo llegará a Bilbao, donde se presentará en el Palacio Euskalduna para hacer un repaso por sus temas clásicos.
Los grandes éxitos de Jeanette
Nacida bajo el nombre Jeanette Anne Dimech, la cantante llegó al mundo un 10 de octubre en Londres. Su infancia se desarrolló entre Inglaterra y Estados Unidos, y de adolescente se trasladó a España. En los 60 inició en la música en el grupo “Pic-Nic”, con el cual logró un éxito que se mantuvo por semanas en el top de lo más escuchado en España.
Fue en 1974 que “Porque te vas” se lanzó al público, para popularizarse ampliamente recién en 1976 con la película “Cría cuervos” de Carlos Saura. También grabó en Francia y encabezó listas de canciones populares en Alemania. En 2012, la revista Rolling Stone incluyó una de sus canciones entre las 200 mejores canciones del pop-rock español.
Qué fue de la vida de la cantante española Jeanette
En los 70, Jeanette abandonó parcialmente la música con la intención de dedicarse a la aviación y no regresar a las artes. Por súplicas de sus productores, regresó a España y firmó un contrato como solista. Sus canciones se editaron en diferentes idiomas desde entonces. El álbum “Todo es nuevo” fue comercializado en español, francés y alemán.
Haciendo un balance de su carrera, aseguró haber perdido dinero. "Los artistas para los negocios somos un cero a la izquierda", recordó del momento en que dejó la música unos tres años para poner una tienda en Ibiza. "Tenía 38 años y empecé a pensar en que llegaría un momento en que ya no iba a vivir de la música", contó Jeanette.
La artista británico-española se convirtió también en una referente del feminismo y declaró sentirse orgullosa de ser una mujer independiente. "No he tenido que vivir ni del marido, ni de nadie. Pagué todo lo mío. Es muy importante que la mujer tenga su profesión y que trabaje. Ahora que soy viuda, no tengo ni apoyo ni nada", reflexionó.