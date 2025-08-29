Secciones
Casamiento, nueva familia y cero cámaras: ¿qué fue de la vida de Karina Rabolini?

Rabolini decidió empezar una vida alejada de la exposición pública luego de divorciarse de Scioli.

Hace 2 Hs

Las elecciones de 2015 marcaron un antes y un después en la vida de Karina Rabolini. En la contienda política en la que Mauricio Macri y Daniel Scioli se enfrentaron por la presidencia, el candidato del PRO resultó vencedor. Tras conocer los resultados del sufragio, la pareja anunció su separación y Rabolini poco a poco desapareció de la vida social.

La previa de las elecciones de 2015 marcaban ya el futuro de la relación de Scioli y Rabolini. El peronismo diseñó una campaña en la que la pareja –según se creía públicamente– pasó meses separada. Rabolini dedicó gran parte de su año a pasear por el interior del país, donde su imagen sumaba puntos, haciendo campaña por Frente para la Victoria.

La separación de Karina Rabolini y Daniel Scioli

Los 20 años que compartieron juntos y el episodio en que Scioli salvó a Rabolini de un incendio, no fueron suficiente para mantener vivo el amor. Después de que Scioli perdiera el balotaje contra Macri, la separación se hizo pública. En enero de 2016, meses después de que se anunciara el triunfo del PRO, la pareja peronista comunicó que continuarían caminos separados.

Pero las cuentas no quedaron claras. Mientras Rabolini hacía campaña de provincia en provincia, la acompañaba su equipo de asesores. Entre ellos, se encontraba Ignacio Castro Cranwell, uno de los asesores de Scioli, jefe de prensa durante la campaña y actual Secretario de Comunicación de la Municipalidad de Tigre.

El casamiento de Karina Rabolini

En 2016, a poco tiempo de haber anunciado su separación de Scioli, Rabolini blanqueó un vínculo romántico con Castro Cranwell, quien tiene tres hijos de una relación previa. Desde entonces, la pareja comparte hogar en una amplia e íntima propiedad en Tigre, donde él se desempeña como autoridad municipal.

Poco a poco, conforme se calmaron las aguas, Rabolini dejó de hacer apariciones públicas de gran relevancia. No tiene redes sociales, por lo que su principal con la exposición, son las fotografías que comparte el funcionario municipal en su cuenta de Instagram. En Tigre pasan los días entre eventos culturales, paseos en lancha y jornadas familiares.

En mayo de 2024, a sus 57 años, Rabolini decidió dar un paso más en su relación y casarse en una boda a la que Scioli no estuvo invitado. “Karina es una persona que quiero mucho y que me acompañó gran parte de mi vida, en distintas circunstancias. Ella rehizo su vida y yo la mía. Y mantenemos un vínculo de afecto, de amistad, de gratitud entrañable”, dijo entonces el actual.

