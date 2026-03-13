Cómo fue el trágico final de Tamara Castro: la cantante que murió en su mejor momento

La muerte de Tamara Castro sacudió al mundo del folclore el 8 de diciembre de 2006, cuando la artista perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en la ruta provincial 13, a unos cuatro kilómetros al sur del ingreso a una localidad situada a 40 kilómetros al este de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El siniestro se produjo poco después de las 10.30, cuando la camioneta Peugeot Partner en la que viajaba la cantante colisionó de frente contra un Fiat Palio.