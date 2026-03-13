A los 34 años, Tamara Castro había alcanzado un reconocimiento indiscutido dentro del folclore nacional. En ese momento impulsaba la difusión de Vital, su sexto álbum. Sin embargo, su sueño de seguir creciendo en la industria musical quedó trunco cuando protagonizó un trágico accidente que le costó la vida.
Nacida en Ensenada el 4 de diciembre de 1972, la cantante se preparaba para debutar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2007. Su muerte ocurrió el 8 de diciembre de 2006, mientras realizaba una gira por distintas rutas argentinas.
Cómo fue el trágico final de Tamara Castro: la cantante que murió en su mejor momento
La muerte de Tamara Castro sacudió al mundo del folclore el 8 de diciembre de 2006, cuando la artista perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en la ruta provincial 13, a unos cuatro kilómetros al sur del ingreso a una localidad situada a 40 kilómetros al este de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El siniestro se produjo poco después de las 10.30, cuando la camioneta Peugeot Partner en la que viajaba la cantante colisionó de frente contra un Fiat Palio.
Castro viajaba junto a su esposo, Sergio Dorado, y cuatro músicos de su grupo tras haber participado en el festival folclórico “La Fortinera”, realizado en Humberto Primo. Como consecuencia del impacto, también fallecieron los tres ocupantes del Fiat Palio, identificados como Norberto Costamagna, Ester Beatriz Margarittini e Irma Liloia de Margarittini. En tanto, Graciela María Margarittini, de 54 años, esposa del conductor del vehículo, fue internada en estado muy grave en el hospital Jaime Ferré de Rafaela.
En la camioneta en la que viajaba la artista, Tamara Castro fue la única víctima fatal. Su marido, que conducía el vehículo, sufrió fracturas en las piernas y diversas contusiones, aunque sin riesgo de vida, mientras que los cuatro músicos resultaron ilesos. Según relató el bandoneonista Elibio Reyes, el accidente se habría producido cuando al conductor se le derramó un mate, lo que lo llevó a realizar un brusco volantazo y encontrarse de frente con el otro automóvil.
El músico recordó que tras el impacto solo se escuchó “una explosión y los gritos”, y que la cantante quedó atrapada bajo la camioneta, que volcó del lado en el que ella viajaba. El escenario del siniestro fue descrito por los rescatistas como “desolador”, con ambos vehículos completamente destrozados. Personal policial del departamento Castellanos y bomberos de Sunchales trabajaron intensamente para retirar los cuerpos del Fiat Palio y rescatar a la única sobreviviente.
La tragedia puso fin a la vida de una de las voces más destacadas del folklore contemporáneo, que se encontraba en plena actividad artística. Su muerte generó una profunda conmoción en el ámbito musical y dejó un legado que aún perdura entre sus seguidores.