Hockey: con el recuerdo fresco de la final, Natación y Huirapuca vuelven a cruzarse en el Apertura

El torneo Apertura del hockey femenino continuará mañana con la disputa de la segunda fecha, que se jugará íntegramente desde las 16.30 en distintas canchas de la provincia. Luego de un arranque marcado por los goles, las emociones y varios cruces intensos, la jornada promete sostener el ritmo de una competencia que comenzó con el protagonismo de los equipos que pelean arriba y con partidos que ya empiezan a ganar peso en la tabla.
Uno de los encuentros más atractivos será el que animarán Natación y Gimnasia y Huirapuca, en Natación Agua. El cruce reeditará la final del Anual, en la que las “blancas” se quedaron con la victoria, por lo que el duelo aparece como uno de los grandes focos de atención de la fecha.
El conjunto del Parque 9 de Julio llega fortalecido tras haber iniciado la defensa del título con una contundente goleada 6 a 0 sobre Atlético Tucumán, mientras que las concepcionenses también tuvieron un estreno sólido al imponerse por 6 a 2 sobre Tucumán Rugby B en “La Perla del Sur”.
Además, Atlético Tucumán recibirá a San Martín en otro partido que buscará marcar tendencia. Las “decanas” intentarán recuperarse luego de una primera fecha adversa, en la que sufrieron el poderío ofensivo del campeón, mientras que el “Santo” llegará entonado al clásico tras haber debutado con un triunfo por 1 a 0 frente a Tarcos, gracias al gol de Karen Gordillo.
Otros partidos de la segunda fecha
La programación también incluirá el duelo entre Jockey “A” y Tarcos, el cruce entre Lawn Tennis y Tucumán Rugby “A” y el partido que protagonizarán Tucumán Rugby “B” y Universitario, en Tucumán Agua.
En esos compromisos también habrá mucho en juego, sobre todo para Tucumán Rugby “A”, que viene de superar a Jockey en shoot-out tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y para Universitario, que arrancó con una victoria por 2 a 0 sobre Lawn Tennis Azul.