Hockey: con el recuerdo fresco de la final, Natación y Huirapuca vuelven a cruzarse en el Apertura

El torneo Apertura del hockey femenino continuará mañana con la disputa de la segunda fecha, que se jugará íntegramente desde las 16.30 en distintas canchas de la provincia. Luego de un arranque marcado por los goles, las emociones y varios cruces intensos, la jornada promete sostener el ritmo de una competencia que comenzó con el protagonismo de los equipos que pelean arriba y con partidos que ya empiezan a ganar peso en la tabla.