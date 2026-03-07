Secciones
Hockey: Natación y Gimnasia inició la defensa del título con una goleada contra Atlético Tucumán

Las “blancas” vencieron 6-0 a las “decanas” en el inicio del Apertura. También ganaron Huirapuca, Tucumán Rugby A, San Martín y Universitario.

EN ACCIÓN. Julieta Rodríguez traslada la bocha ante la marca de una jugadora del Decano. EN ACCIÓN. Julieta Rodríguez traslada la bocha ante la marca de una jugadora del "Decano". Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

El hockey femenino sobre césped volvió a ponerse en marcha con el inicio del torneo Apertura, que tuvo una primera fecha cargada de goles y emociones en las distintas canchas de la provincia. El último campeón, Natación y Gimnasia, comenzó la defensa del título con una actuación contundente al derrotar por 6 a 0 a Atlético Tucumán, que en esta temporada hizo su debut en la máxima categoría.

Las “blancas” impusieron condiciones desde el inicio y no dejaron dudas sobre su jerarquía. Rocío Campero, en dos oportunidades, encabezó la goleada, mientras que también se sumaron a la cuenta Constanza Suárez, Agustina BarreiroAgustina Bringas y Fiorella González. Natación mostró solidez colectiva y efectividad en el área para marcar una clara diferencia ante las “decanas”, que vivieron su retorno a Primera.

TIEMPO DE DESCANSO. El técnico de Natación y Gimnasia le da indicaciones a sus dirigidas. TIEMPO DE DESCANSO. El técnico de Natación y Gimnasia le da indicaciones a sus dirigidas. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

En “La Perla del Sur”, Huirapuca también se hizo fuerte ante su gente y superó por 6 a 2 a Tucumán Rugby B. Los goles del conjunto de Concepción fueron convertidos por Luana Peralta, Julieta Herrera, Milagros Almaraz, Aldana Andrada, Delfina Vallina y Josefina Orlando. Para el “verdinegro” descontaron Paula Reyes y Agostina Gentile.

En otro de los encuentros destacados, Tucumán Rugby A superó a Jockey Club en los shoot-out por 2 a 0, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Victoria Fagalde anotó para el “verdinegro” y Lucía Córdoba lo hizo para las “cañeras”. En la definición, los goles del triunfo fueron de Paulina Malmierca y Pilar Padilla.

La jornada se completó con la victoria de San Martín Rojo sobre Tarcos Rojo por 1 a 0, con gol de Karen Gordillo, y el triunfo de Universitario Azul frente a Lawn Tennis Azul por 2 a 0, gracias a los tantos de Milagros Guzmán y Candelaria Martínez.

Los caballeros ponen primera

Por su parte, mañana desde las 16.30 se disputará la primera fecha del torneo masculino, con los cruces entre La Querencia–Tarcos, Natación y Gimnasia–Atlético Tucumán, San Martín–Monteros Voley y Huirapuca–Cardenales.

