Hockey: Natación y Gimnasia inició la defensa del título con una goleada contra Atlético Tucumán

El hockey femenino sobre césped volvió a ponerse en marcha con el inicio del torneo Apertura, que tuvo una primera fecha cargada de goles y emociones en las distintas canchas de la provincia. El último campeón, Natación y Gimnasia, comenzó la defensa del título con una actuación contundente al derrotar por 6 a 0 a Atlético Tucumán, que en esta temporada hizo su debut en la máxima categoría.
Las “blancas” impusieron condiciones desde el inicio y no dejaron dudas sobre su jerarquía. Rocío Campero, en dos oportunidades, encabezó la goleada, mientras que también se sumaron a la cuenta Constanza Suárez, Agustina Barreiro, Agustina Bringas y Fiorella González. Natación mostró solidez colectiva y efectividad en el área para marcar una clara diferencia ante las “decanas”, que vivieron su retorno a Primera.
En “La Perla del Sur”, Huirapuca también se hizo fuerte ante su gente y superó por 6 a 2 a Tucumán Rugby B. Los goles del conjunto de Concepción fueron convertidos por Luana Peralta, Julieta Herrera, Milagros Almaraz, Aldana Andrada, Delfina Vallina y Josefina Orlando. Para el “verdinegro” descontaron Paula Reyes y Agostina Gentile.
En otro de los encuentros destacados, Tucumán Rugby A superó a Jockey Club en los shoot-out por 2 a 0, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Victoria Fagalde anotó para el “verdinegro” y Lucía Córdoba lo hizo para las “cañeras”. En la definición, los goles del triunfo fueron de Paulina Malmierca y Pilar Padilla.
La jornada se completó con la victoria de San Martín Rojo sobre Tarcos Rojo por 1 a 0, con gol de Karen Gordillo, y el triunfo de Universitario Azul frente a Lawn Tennis Azul por 2 a 0, gracias a los tantos de Milagros Guzmán y Candelaria Martínez.
Los caballeros ponen primera
Por su parte, mañana desde las 16.30 se disputará la primera fecha del torneo masculino, con los cruces entre La Querencia–Tarcos, Natación y Gimnasia–Atlético Tucumán, San Martín–Monteros Voley y Huirapuca–Cardenales.