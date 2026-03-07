Hockey: Natación y Gimnasia inició la defensa del título con una goleada contra Atlético Tucumán

El hockey femenino sobre césped volvió a ponerse en marcha con el inicio del torneo Apertura, que tuvo una primera fecha cargada de goles y emociones en las distintas canchas de la provincia. El último campeón, Natación y Gimnasia, comenzó la defensa del título con una actuación contundente al derrotar por 6 a 0 a Atlético Tucumán, que en esta temporada hizo su debut en la máxima categoría.