Temporal en Tucumán: la Nación prometió insumos equivalentes a cinco camiones al Gobierno

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, puso a disposición del Gobierno provincial en Buenos Aires insumos para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones.
La Agencia Federal de Emergencias (AFE) afirmó a través de su cuenta oficial en la red social X que se trata de materiales e insumos que habían sido previamente incautados por la Aduana y que ahora fueron destinados a tareas de asistencia social.
Capital Humano prometió poner a disposición insumos entregados por la Aduana "equivalentes a cinco camiones, para la asistencia de las familias", señalaron en el organismo nacional. Según indicaron en el comunicado, estos recursos se encontrarían disponibles para que la Provincia los retire y utilice en el marco de los operativos de ayuda y contención a las familias que más lo necesitan.
Fuentes del Gobierno de la Provincia, en tanto, indicaron que dichos insumos se encuentran en Buenos Aires. Mencionaron también que hasta hoy al mediodía no tenían precisiones sobre su envío ni de qué elementos se tratan.
Sí, en cambio, las fuentes gubernamentales afirmaron que el Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional se encuentra clasificando insumos secuestrados en la frontera de la provincia equivalente a dos camiones para enviar en las próximas horas ayudas a las familias afectadas.
En el Gobierno nacional remarcaron en un comunicado que el objetivo es reforzar la asistencia en el territorio y acompañar a las provincias en situaciones de emergencia, articulando con distintos organismos del Estado para agilizar la llegada de ayuda a los afectados.
Relevamiento
También se informó que Gendarmería Nacional realiza patrullajes preventivos, tareas de seguridad vial y presencia territorial en las zonas afectadas.
Por su parte, Vialidad Nacional ejecuta trabajos de emergencia en
- Ruta Nacional 38: Transitable San José de la Cocha: extracción de sedimentos en acceso al puente San Ignacio producto del desborde del mismo. Las tareas se desarrollan en calzada y banquinas. En la misma localidad se continúa con las tareas de relleno en alcantarilla erosionada producto del traspaso de agua sobre calzada que afectara la zona aguas abajo de la misma.
- Ruta Nacional Ex 34 – Transitable con Precaución Circular con precaución por agua en algunos sectores, personal vial trabaja en el aporte de material en calzada.
- Ruta Nacional 157- Corte en La Madrid Monteagudo: finalizó las tareas de destranque de alcantarillas obstruidas por sedimentos y ramas arrastradas por la corriente en sectores que registraron inundaciones.
Otros sectores
Según el monitoreo realizado junto a las fuerzas en territorio, informamos la siguiente actualización de anegamientos y evacuados: En la ciudad de Banda de Río Salí fueron evacuadas setenta familias por la crecida del Río Salí. Los mismos fueron trasladados a la Escuela Tiburcio Padilla.
En La Madrid, el jueves 12 de marzo, la policía provincial logró rescatar a 10 personas.
Continúa la asistencia de doscientas familias sobre RN 157 y RP 302. En el día de la fecha seguirán con la construcción de un puente alternativo en la zona.
También sigue la asistencia de familias en distintas ciudades y localidades: Taco Ralo, Leales y Alberdi, Monteagudo, Simoca, Florida, Rodeo Grande, Comuna de Los Mendoza, Chicligasta y Sol de Mayo.
Rutas nacionales
RN 157 (Monteagudo – La Madrid): Intransitable.
RN 38: Tránsito habilitado (Puesto Nuevo).
RN 9, Km 65 (La Florida): Corte parcial.
RN Ex 34 (Garmendia): Corte total.
RN 34, RN 40 y RN 65: Transitables con precaución.
Rutas provinciales
RP 321 (García Fernández): Precaución por agua en calzada (Desborde Río Lules).
RP 306 (Nueva España - Los Gómez): Precaución por erosión en cunetas.
RP 326 (Buenavista - Simoca): Precaución por erosión en cabecera de puente (Río del Estero).
RP 310 (Río Nío - Alto de Medina): Tránsito liberado con precaución.
RP 320: Tres (3) cortes intencionales para drenaje; intransitable.
RP 323: Habilitada.
RP 334: Corte total entre Taco Ralo y La Cocha.
RP 354 (Los Quemado – Mixta): Interrumpida por erosión de calzada.
RP 307: Circular con precaución (Acheral – Amaicha).
RP 311 (km 12 a 38): Interrumpida por derrumbes y tendido eléctrico.
RP 336 (km 3): Corte por acumulación de agua.
RP 341 (km 41): Solo peatones y motocicletas.
RP 304, 317, 322, 327, 331, 338, 342 y 345: Anegamientos y cortes parciales.
“Trabajan en el lugar: COE (Centro de Operaciones de Emergencias) Provincial, Defensa Civil, Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Provincial”, finalizó el informe oficial de la AFE.