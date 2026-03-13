Temporal en Tucumán: la Nación prometió insumos equivalentes a cinco camiones al Gobierno

Capital Humano prometió poner a disposición insumos entregados por la Aduana "equivalentes a cinco camiones, para la asistencia de las familias", señalaron en el organismo nacional. Según indicaron en el comunicado, estos recursos se encontrarían disponibles para que la Provincia los retire y utilice en el marco de los operativos de ayuda y contención a las familias que más lo necesitan.