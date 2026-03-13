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"¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?": el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

Los residentes de La Madrid enfrentan una profunda incertidumbre por el futuro de sus hijos y las recurrentes inundaciones en el pueblo.

Hace 1 Hs

La localidad de La Madrid se encontró nuevamente en el epicentro de una profunda crisis humanitaria tras las recientes inundaciones que azotaron la región esta semana. La comunidad evaluó sus posibilidades a futuro en el pueblo y el descontento y la desesperanza se apoderaron de los ánimos de la mayoría de ellos. Romina, una madre de 32 años que pudo rescatar apenas algunas pertenencias de su casa, dejó la pregunta que más resonó en la jornada: “¿Qué futuro les podemos dar a nuestros hijos acá?”.

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Las inundaciones no representaron un fenómeno aislado para La Madrid. Pero es la primera vez que Romina y su familia viven la historia. Se mudaron hace tres años por trabajo y, pese a estar conformes con el lugar y los vecinos, sostienen que el mayor miedo es el río, que los afecta constantemente. Romina explicó en un móvil de LA GACETA Play que el Estado siempre estuvo ausente.

“El delegado brilló siempre por su ausencia en este pueblo”, sentenció. También contó que son los mismos vecinos los que limpian los canales para que el agua drene y que, cuando lo hace el personal de la comuna, terminan por tirar la basura que recogen al canal. “Hemos tenido un Estado ausente. Espirales no necesitamos. Lo que necesitamos son obras”, declaró.

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