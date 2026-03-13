"¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?": el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

La localidad de La Madrid se encontró nuevamente en el epicentro de una profunda crisis humanitaria tras las recientes inundaciones que azotaron la región esta semana. La comunidad evaluó sus posibilidades a futuro en el pueblo y el descontento y la desesperanza se apoderaron de los ánimos de la mayoría de ellos. Romina, una madre de 32 años que pudo rescatar apenas algunas pertenencias de su casa, dejó la pregunta que más resonó en la jornada: “¿Qué futuro les podemos dar a nuestros hijos acá?”.