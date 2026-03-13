Cookies de frambuesa y cheesecake de chocolate blanco: las galletas que enamoran

Galletas de frambuesa rellenas con cheesecake de chocolate

El primer paso para preparar estas galletas será separar 250 gramos de frambuesas para hacerlas mermelada y otros 50 gramos para picarlas. La mermelada se prepara con el jugo de un cuarto de limón, agua suficiente para cubrir las frambuesas y 100 gramos de azúcar. Dejar hervir hasta que el agua se evapore completamente, sin dejar de revolver para evitar que se pegue la fruta en la olla. Llevar la mermelada a un colador para eliminar el exceso de líquido.