La merienda perfecta se sirve con estas cookies de pistacho y frutos rojos

El pistacho tuvo su boom desde el año pasado. Desde la creación y posterior viralización del reconocido chocolate Dubai, el fruto seco conquistó el mundo entero. En Argentina, parecía ser una moda. Pero ahora, por el contrario, todo indica que llegó para quedarse. Por eso puede ser una buena solución para las meriendas tener la receta de estas cookies que combinan el sabor suave del pistacho con la acidez de los frutos rojos.