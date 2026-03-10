La merienda perfecta se sirve con estas cookies de pistacho y frutos rojos

El pistacho tuvo su boom desde el año pasado. Desde la creación y posterior viralización del reconocido chocolate Dubai, el fruto seco conquistó el mundo entero. En Argentina, parecía ser una moda. Pero ahora, por el contrario, todo indica que llegó para quedarse. Por eso puede ser una buena solución para las meriendas tener la receta de estas cookies que combinan el sabor suave del pistacho con la acidez de los frutos rojos.
La receta es de la influencer Lorena Salinas, de la cuenta Cravings Journal. Ella misma describe las galletas como “un éxito rotundo” para la mesa. “Son perfectamente suaves por dentro, se derriten en la boca. Es el balance perfecto (...) y todo lo que amamos de una galleta”, aseguró al compartir su paso a paso.
Salinas aclara que, para tener buenas cantidades para esta receta, es importante tener en cuenta el peso del pistacho. Es que, al pelarlos, pierden la mitad de su peso y, lo que debe incluirse en la receta, es el peso final indicado. De lo contrario, sería casi insípido su sabor.
Cookies de pistacho y frutos rojos
Para hacer estas galletas se necesitarán 170 gramos de harina sin polvos de hornear y 160 gramos de azúcar que alcanzarán para hacer la base. También llevan 50 gramos de pistachos pelados picados, 70 gramos de pistachos molidos –los dos sin cáscara– y 100 gramos de frutos rojos, que pueden partirse en dos en caso de que queden demasiado grandes. Por último, se usará un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de sal, una y media de polvos de hornear.
Preparación
1. Con un batidor de mano, mezclá la manteca con el azúcar hasta que se vea suave y cremoso.
2. Agregá el huevo, la esencia de vainilla y mezclá suavemente.
3. Agregá a la pasta los pistachos molidos. Podés usar un procesador para pisarlos. También agregá harina, polvos de hornear y sal e integrá con una espátula. Agregá la mitad de los pistachos pelados.
4. En el siguiente paso, añadí los frutos rojos, reservando unos siete u ocho para decorar.
5. Mezclá todo con cuidado, unas cinco o seis veces, con espátula.
6. Formá bollitos usando un porcionador de galletas o tres cucharadas de masa. Ponelas en una bandeja para horno con papel manteca o silicona. Poné un trozo de fruto rojo sobre las galletas y algunos pedacitos de pistacho.
7. Horneá las galletas 12 a 14 minutos en un horno precalentado a 180°C o hasta que estén apenas empezando a dorarse en los bordes. Así te asegurás de que la galleta quede suave.
8. Apenas salgan del horno, podés redondearlas usando un cortador redondo más grande que la galleta y haciendo que giren dentro de él.
9. Esperá que se enfríen un poco antes de levantarlas del papel manteca y ya podrás servirlas.