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“Estaban mojados y con frío”: un rescatista voluntario salvó a una pareja de ancianos y sus siete perros

Ginés Rubio, un agricultor que ya había colaborado en las inundaciones de 2017, relata cómo fue el dramático rescate nocturno de una pareja de ancianos y sus mascotas en medio del avance del agua.

Milagro Corbalán
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

En paralelo al trabajo de las autoridades provinciales, los voluntarios aparecen como los verdaderos héroes de la campaña de rescate en La Madrid. Este es el caso de Ginés Rubio, un agricultor y pescador de la zona que el miércoles, en la oscuridad de la noche y en el momento de mayor peligro por la crecida, se aventuró a rescatar a una pareja de ancianos y sus mascotas.

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Cuando ya se aprontaba para retirarse de La Madrid, Ginés se encontró con un hombre preocupado por su tía, que todavía seguía en su casa en el pueblo inundado. “Estábamos tratando de solucionar un problema mecánico de la lancha para que la gente sepa que el bote estaba ahí y este muchacho nos pedía que entráramos a ver si podíamos sacar a esta gente”, relató a LA GACETA Play.

Con linternas y teléfonos, el equipo de Rubio se adentró nuevamente al pueblo para buscar a personas que realmente no sabían si estaban allí. No los encontraron en el sitio en que se les había indicado. La pareja de ancianos se encontraba en la iglesia, refugiada junto a siete perros. “Cargamos todo, los perros y la gente, y retornamos a la ruta. Estaban mojados y con frío”, contó Rubio sobre el rescate.

No es la primera vez que Ginés se ofrece como voluntario para ayudar en las catástrofes de La Madrid. En el 2017, en la inundación anterior, también formó parte de los rescatistas que ayudaron a los afectados. Defensa Civil también le solicitó colaboración para rescatar a una anciana de 99 años en el pueblo de Niogasta. “La nafta sale de nuestro bolsillo. Eso no importa. La cuestión es dar una mano en semejante situación”, reflexiona Ginés.

El sábado, Rubio continuará con su labor voluntaria. Llevará tractores para asistir a las personas damnificadas en Monteagudo. “Esa gente recibió poca ayuda, porque la gran cantidad de ayuda se concentró en La Madrid, que es la ciudad más afectada”, evaluó.

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