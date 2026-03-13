“Estaban mojados y con frío”: un rescatista voluntario salvó a una pareja de ancianos y sus siete perros

En paralelo al trabajo de las autoridades provinciales, los voluntarios aparecen como los verdaderos héroes de la campaña de rescate en La Madrid. Este es el caso de Ginés Rubio, un agricultor y pescador de la zona que el miércoles, en la oscuridad de la noche y en el momento de mayor peligro por la crecida, se aventuró a rescatar a una pareja de ancianos y sus mascotas.