IA y salud mental: Harvard alerta sobre el cansancio de los trabajadores que usan inteligencia artificial
Un estudio difundido por Harvard Business Review advierte que el uso intensivo de estas tecnologías en empresas puede provocar fatiga mental, estrés y dificultad para seguir el ritmo de trabajo.
La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo diario de millones de personas. Ayuda a escribir textos, programar, analizar datos o responder correos en segundos. Pero un estudio reciente advierte que esa misma velocidad puede tener un costo: fatiga mental y estrés entre quienes deben trabajar junto a estos sistemas.
Un informe publicado por Harvard Business Review detectó un fenómeno cada vez más común en entornos laborales digitales: el agotamiento cognitivo provocado por el uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial.
La investigación analizó cómo la incorporación masiva de sistemas automatizados puede acelerar los flujos de trabajo hasta un punto que muchas personas tienen dificultades para seguir.
Cuando la tecnología corre más rápido que el cerebro
El estudio fue elaborado por especialistas de Boston Consulting Group junto con investigadores de la Universidad de California, Riverside.
Según los autores, el problema aparece cuando los trabajadores deben supervisar al mismo tiempo múltiples sistemas inteligentes, interpretar resultados y tomar decisiones rápidas. Esa combinación puede generar saturación mental.
En algunos casos, los usuarios describen la sensación como “brain fry”, una especie de “cerebro quemado” provocado por el exceso de estímulos digitales.
El informe incluye el caso del programador Steve Yegge, creador de la plataforma abierta Gas Town, que coordina varios agentes de inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de software. Aunque la herramienta logró resultados llamativos, algunos usuarios confesaron sentirse desbordados por la cantidad de procesos que ocurrían al mismo tiempo.
“Hay demasiado pasando como para entenderlo razonablemente”, relató uno de los participantes del estudio.
No todos los usos generan agotamiento
Los investigadores remarcan que la inteligencia artificial no produce fatiga por sí sola. El impacto depende de cómo se integran estas herramientas en el trabajo cotidiano.
El problema aparece cuando los sistemas obligan a las personas a controlar varias plataformas al mismo tiempo, revisar grandes volúmenes de información y reaccionar en cuestión de segundos.
En cambio, cuando la tecnología simplifica tareas, organiza datos y respeta los tiempos humanos de análisis, puede reducir la carga mental y mejorar la productividad.
La diferencia está en el diseño del sistema y en el rol que se le asigna al trabajador.
Qué recomiendan los expertos
El informe propone varios cambios para evitar que la automatización termine afectando la salud mental de los equipos.
Entre las recomendaciones principales aparecen:
- Explicar con claridad cómo funcionan las herramientas de IA.
- Capacitar a los trabajadores para que comprendan los sistemas.
- Limitar la cantidad de plataformas que una persona debe supervisar.
- Permitir pausas y momentos de desconexión digital.
También sugieren diseñar entornos donde el trabajador tenga margen para revisar, detener o ajustar los procesos automatizados.
La inteligencia artificial promete transformar la forma de trabajar en casi todas las profesiones. Sin embargo, el estudio plantea una advertencia clara: la eficiencia tecnológica no puede avanzar a costa del bienestar mental.
Para las empresas y los equipos jóvenes que ya conviven con estas herramientas, el desafío será encontrar un equilibrio. La tecnología puede acelerar el trabajo, pero el cerebro humano sigue teniendo su propio ritmo.