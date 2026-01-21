Cursos gratuitos de tecnología: dónde estudiar IA, programación y datos desde cero

Arrancar el año con nuevas herramientas profesionales es una decisión cada vez más común entre jóvenes que buscan trabajo, cambio de carrera o simplemente explorar áreas tech. Para quienes quieran hacerlo desde cero, la buena noticia es que universidades, empresas tecnológicas y plataformas globales habilitaron más de 70 cursos gratuitos disponibles para estudiar a distancia y en cualquier momento.
La oferta cubre inteligencia artificial, ciencia de datos, programación, ciberseguridad, diseño, videojuegos, multimedia, matemáticas y desarrollo web. Todo el contenido es libre, y solo se paga si se desea obtener un certificado oficial.
Las propuestas vienen de edX, Coursera, Microsoft Learn, GitHub, la Universidad de Harvard, Stanford, Caltech, UNAM, IBM, Microsoft, Georgia Tech y W3C, entre otras instituciones que hoy capacitan a millones de jóvenes en todo el mundo.
IA: el área que más crece entre estudiantes y profesionales
La inteligencia artificial sigue liderando búsquedas, y las plataformas lo saben.
IBM abrió AI for Everyone en la página edX para quienes quieren entender lo básico sin experiencia previa. Microsoft sumó AI for Workplace Productivity y IA para educadores en Microsoft Learn, mientras que Georgia Tech puso online Foundations of Generative AI y la UPV lanzó en edX Introducción a ChatGPT.
También hay formaciones más técnicas: aprendizaje automático de la Universitat Politècnica de València, deep learning dictado por Oxford Home Study Center y cursos sobre ética y dilemas sociales de la IA creados por la Universidad de Lund en Coursera.
Datos, ofimática y matemáticas: habilidades que hoy piden todas las industrias
Harvard, Stanford, el Tec de Monterrey y Caltech forman parte del bloque más sólido para quienes quieren trabajar con datos. Hay cursos gratuitos de R, SQL, Excel desde cero, estadística aplicada y analítica empresarial.
Wolfram ofrece un curso introductorio de cálculo ideal para quienes estudian ingeniería, mientras que Oxford Home Study Center sumó capacitación completa en MS Office.
Diseño, desarrollo web y videojuegos: creatividad digital al alcance de un clic
Coursera, Crehana, EducaciónIT y edX concentran la mayoría de las opciones creativas. Podés crear tu primera página web con WordPress, aprender diseño gráfico con Illustrator, introducirte en UX, editar video en DaVinci Resolve o producir música con herramientas gratuitas.
Para quienes sueñan con la industria gamer, Coursera tiene cursos de Unreal Engine, diseño de juegos y pixel art, mientras que W3C en edX abrió sus clásicos HTML5 & CSS Fundamentals y HTML5 Apps and Games.
Ciberseguridad y programación: habilidades clave para empleos tech
EU Academy, Cybrary, Stanford Online y edX sumaron opciones gratuitas para aprender a proteger sistemas, entender amenazas digitales, manejar VPN, conocer blockchain y aplicar criptografía.
En programación, la Linux Foundation habilitó cursos de kernel, software libre y Linux, mientras que edX ofrece introducciones completas a Python, C y ciencias computacionales. GitHub, por su parte, tiene Web Development for Beginners, uno de los cursos más accesibles para quienes quieren empezar desde cero.