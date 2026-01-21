Cursos gratuitos de tecnología: dónde estudiar IA, programación y datos desde cero

Arrancar el año con nuevas herramientas profesionales es una decisión cada vez más común entre jóvenes que buscan trabajo, cambio de carrera o simplemente explorar áreas tech. Para quienes quieran hacerlo desde cero, la buena noticia es que universidades, empresas tecnológicas y plataformas globales habilitaron más de 70 cursos gratuitos disponibles para estudiar a distancia y en cualquier momento.