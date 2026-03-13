Cuatro tucumanos, dos sedes y ocho equipos: se inicia el Regional NOA de hockey masculino

El hockey masculino de la región pondrá primera este fin de semana con el inicio del Regional NOA de Caballeros, un certamen que reunirá a ocho equipos, cuatro de Tucumán y cuatro de Salta, en una competencia organizada de manera conjunta con la Asociación Salteña de Hockey. La puesta en marcha del torneo también modificará la agenda local, ya que San Martín, Los Tarcos, Cardenales y Atlético Tucumán no tendrán actividad en el Apertura 2026 debido a su participación en este certamen interprovincial.