Cuatro tucumanos, dos sedes y ocho equipos: se inicia el Regional NOA de hockey masculino

El hockey masculino de la región pondrá primera este fin de semana con el inicio del Regional NOA de Caballeros, un certamen que reunirá a ocho equipos, cuatro de Tucumán y cuatro de Salta, en una competencia organizada de manera conjunta con la Asociación Salteña de Hockey. La puesta en marcha del torneo también modificará la agenda local, ya que San Martín, Los Tarcos, Cardenales y Atlético Tucumán no tendrán actividad en el Apertura 2026 debido a su participación en este certamen interprovincial.
La primera etapa del campeonato se disputará el 15 de marzo y abarcará las dos primeras fechas, con acción repartida entre Tucumán y Salta. Allí comenzará a definirse el recorrido de cada equipo en una competencia que luego continuará el 19 de abril con la tercera y cuarta fecha. Más adelante, el 31 de mayo, se jugarán las semifinales con cruces entre representantes tucumanos y salteños, y ese mismo día también se disputará la final.
En nuestra provincia, los encuentros se jugarán en la cancha de Tucumán Rugby y tendrán como protagonistas a San Martín y Los Tarcos, que recibirán a los representantes salteños.
El calendario de los equipos tucumanos
La jornada se abrirá a las 9.45 con el duelo entre el "Santo" y Gimnasia y Tiro. Luego, a las 11.15, Los Tarcos se medirá con Jockey Club de Salta. Por la tarde, desde las 15.15, Los Tarcos volverá a salir a la cancha para enfrentar a Gimnasia y Tiro, mientras que a las 16.45 San Martín cerrará su participación del día frente a Jockey Club de Salta.
Cardenales y el "Decano" tendrán actividad en Salta
En Salta, toda la actividad se desarrollará en la casa de Popeye B.C., donde jugarán Cardenales y Atlético Tucumán. El primer turno, a las 9.45, tendrá a Popeye B.C. frente a Cardenales. Más tarde, a las 11.15, Cachorros se cruzará con Atlético Tucumán. En el tercer encuentro del día, a las 15.15, Cachorros enfrentará a Cardenales, mientras que a las 16.45 Popeye B.C. se medirá con Atlético Tucumán.
De esta manera, el Regional NOA de Caballeros comenzará a darle forma a una competencia que buscará medir fuerzas entre los mejores equipos de ambas provincias y sumar roce de alto nivel en el arranque de la temporada.