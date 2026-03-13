Secciones
DeportesHockey

Cuatro tucumanos, dos sedes y ocho equipos: se inicia el Regional NOA de hockey masculino

San Martín y Los Tarcos serán locales en Tucumán, mientras que Cardenales y Atlético Tucumán viajarán a Salta para disputar las dos primeras fechas.

Cuatro tucumanos, dos sedes y ocho equipos: se inicia el Regional NOA de hockey masculino Foto de @gussosport
Hace 2 Hs

El hockey masculino de la región pondrá primera este fin de semana con el inicio del Regional NOA de Caballeros, un certamen que reunirá a ocho equipos, cuatro de Tucumán y cuatro de Salta, en una competencia organizada de manera conjunta con la Asociación Salteña de Hockey. La puesta en marcha del torneo también modificará la agenda local, ya que San Martín, Los Tarcos, Cardenales y Atlético Tucumán no tendrán actividad en el Apertura 2026 debido a su participación en este certamen interprovincial.

La primera etapa del campeonato se disputará el 15 de marzo y abarcará las dos primeras fechas, con acción repartida entre Tucumán y Salta. Allí comenzará a definirse el recorrido de cada equipo en una competencia que luego continuará el 19 de abril con la tercera y cuarta fecha. Más adelante, el 31 de mayo, se jugarán las semifinales con cruces entre representantes tucumanos y salteños, y ese mismo día también se disputará la final.

En nuestra provincia, los encuentros se jugarán en la cancha de Tucumán Rugby y tendrán como protagonistas a San Martín y Los Tarcos, que recibirán a los representantes salteños. 

El calendario de los equipos tucumanos

La jornada se abrirá a las 9.45 con el duelo entre el "Santo" y Gimnasia y Tiro. Luego, a las 11.15, Los Tarcos se medirá con Jockey Club de Salta. Por la tarde, desde las 15.15, Los Tarcos volverá a salir a la cancha para enfrentar a Gimnasia y Tiro, mientras que a las 16.45 San Martín cerrará su participación del día frente a Jockey Club de Salta.

Cuatro tucumanos, dos sedes y ocho equipos: se inicia el Regional NOA de hockey masculino

Cardenales y el "Decano" tendrán actividad en Salta

En Salta, toda la actividad se desarrollará en la casa de Popeye B.C., donde jugarán Cardenales y Atlético Tucumán. El primer turno, a las 9.45, tendrá a Popeye B.C. frente a Cardenales. Más tarde, a las 11.15, Cachorros se cruzará con Atlético Tucumán. En el tercer encuentro del día, a las 15.15, Cachorros enfrentará a Cardenales, mientras que a las 16.45 Popeye B.C. se medirá con Atlético Tucumán.

Cuatro tucumanos, dos sedes y ocho equipos: se inicia el Regional NOA de hockey masculino

De esta manera, el Regional NOA de Caballeros comenzará a darle forma a una competencia que buscará medir fuerzas entre los mejores equipos de ambas provincias y sumar roce de alto nivel en el arranque de la temporada. 

Temas Los Tarcos Rugby ClubCardenales Rugby ClubSan MartínClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Torneo Apertura 2026 de hockey en Tucumán: partidos, formato y todas las novedades

Torneo Apertura 2026 de hockey en Tucumán: partidos, formato y todas las novedades

Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
3

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
4

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?: el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación
5

"¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?": el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
6

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Más Noticias
Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Sin sede confirmada para la Finalissima, España ya tiene una prelista para jugar con Argentina

Tarucas recibe a Pampas en La Caldera del Parque: hora, formaciones y TV del duelo por el Súper Rugby Américas

Tarucas recibe a Pampas en La Caldera del Parque: hora, formaciones y TV del duelo por el Súper Rugby Américas

Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Comentarios