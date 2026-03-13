La crisis en Irán revive el espectro del terrorismo

PARIS, Francia.- La táctica iraní de respuesta en todos los frentes a los bombardeos estadounidenses e israelíes reaviva el espectro del terrorismo islámico en los países occidentales, donde se acusa a Teherán de haber tejido una red de agentes locales.
La policía de Noruega anunció ayer el arresto de tres hermanos noruegos de origen iraquí, por sospecha de haber perpetrado un atentado terrorista con bomba contra la embajada de Estados Unidos el fin de semana en Oslo, sin causar víctimas.
“Seguimos trabajando sobre varias hipótesis. Una de ellas es que pueda tratarse de una operación encargada por un actor estatal”, declaró un responsable de la policía, Christian Hatlo, sin precisar a qué Estado se refería.
“Irán considera el terrorismo como una extensión de su política exterior, un medio asimétrico de alcanzar a sus enemigos más allá de sus fronteras”, recordó en agosto el investigador Matthew Levitt en la publicación especializada CTC Sentinel.
Ayer un individuo no identificado murió después de estrellar su vehículo contra una sinagoga en las afueras de Detroit, en Estados Unidos, y provocar un incendio, informó la policía. Guardias de seguridad dispararon al atacante en la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, dijo el alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, a periodistas.
Agentes policiales realizaron un operativo poco después del incidente, en medio de una tensión creciente en todo el país por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Imágenes de televisión mostraban el operativo masivo de las fuerzas del orden en la zona alrededor de la sinagoga.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque. “La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”, dijo Whitmer. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump había sido informado del ataque.
El alguacil Bouchard aseguró que las fuerzas de seguridad estaban en alerta máxima desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente. La Federación Judía de Detroit indicó que sus instituciones se encontraban en confinamiento preventivo.
Protección reforzada
Desde su creación en 1979, la República Islámica de Irán ha sido acusada regularmente de haber organizado o patrocinado atentados en Europa, como asesinatos selectivos de opositores o atentados con bomba.
Los servicios de inteligencia de varios países afirman que también ha tejido alianzas con diversas redes criminales a las que subcontrata para acciones violentas.m En 2021, la justicia belga condenó a un agente iraní de la embajada en Viena por haber organizado un proyecto de atentado contra opositores en Villepinte, cerca de París, en 2018.
En junio de 2024, en Haarlem (Países Bajos), un iraní residente en el país fue víctima de un intento de asesinato por el cual dos personas fueron detenidas. Una de ellas es también sospechosa del fallido intento de asesinato del político español y crítico de Irán Alejo Vidal-Quadras, ocurrido en España en 2023.
Hubo tres ataques en Europa y Estados Unidos, sin que se haya estableció responsabilidad iraní. Además del perpetrado contra la embajada en Noruega, un estadounidense de origen senegalés mató a dos personas en Austin, Texas, en lo que el FBI considera que podría haberse tratado de un acto terrorista.