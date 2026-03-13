Secciones
Bitácora del conflicto en Medio Oriente: fútbol, portaviones y un estrecho conflictivo
Trump amenaza a deportistas iraníes.- Donald Trump afirmó que Irán no debería participar en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México por “su propia seguridad”, en una amenaza velada a los deportistas que forman parte de las comitivas. El máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo hace un par de días que el presidente estadounidense le había garantizado que los jugadores iraníes que tengan que disputar sus partidos en ciudades estadounidenses, serían bienvenidos.

Reunión extraordinaria sobre Ormuz.- La Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una sesión extraordinaria la semana que viene, para examinar las repercusiones de la guerra de Medio Oriente en el transporte naval, “en particular en el estrecho de Ormuz”. La guerra casi ha paralizado el tráfico en el estrecho, por donde pasa normalmente una quinta parte del crudo mundial, y provocado “la mayor perturbación” del suministro de petróleo de la historia, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El paso, sin embargo, no está totalmente bloqueado: Irán permite a algunos países que pidieron autorización. No tienen permiso “los países que se unieron a la agresión”.

Beirut, bajo una andana de ataques israelíes.- El ejército israelí anunció el inicio de una oleada de ataques en Beirut, tras advertir a los residentes de un barrio céntrico de la capital libanesa de que atacaría un edificio de la zona. “Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una oleada de ataques contra las infraestructuras terroristas de Hezbollah en Beirut”, afirmó un comunicado militar.

Italia deja una base iraquí.- Italia se retirará temporalmente de una base militar en el Kurdistán iraquí que fue objeto de un ataque con drones, completando un repliegue que ya estaba en marcha, informaron varios ministros.

Arde la lavandería de un portaaviones.- El portaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande del mundo y ahora desplegado en el Mar Rojo, sufrió un incendio en su zona de lavandería. El hecho no tiene relación con la guerra contra Irán, informó el Mando Central de las Fuerzas Navales. Dos marinos resultaron heridos en el fuego, que ya fue controlado y no afectó ni la sala de máquinas ni el armamento del buque.

Jamenei promete venganza.- El nuevo líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Jamenei, llamó a luchar contra Estados Unidos e Israel hasta consumar “la venganza”, en su primer mensaje desde que fue elegido para sustituir a su padre Alí, muerto al principio de los ataques. “Se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, será una prioridad”, dijo el nuevo líder.

Turquía, al habla con Teherán y Washington.- El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, afirmó que su país mantiene un diálogo con Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y lograr un regreso a la mesa de negociaciones.

Irán denuncia la “complicidad” europea.- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a la Unión Europea de “complicidad” en los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. “La indiferencia y la aquiescencia de la Unión Europea ante la agresión, las brutalidades y las atrocidades de Estados Unidos e Israel no son menos que complicidad”, afirmó Esmail Baqai.

Más de 3 millones de desplazados en Irán.- Unos 3,2 millones de iraníes han sido desplazados dentro del país desde el inicio de la guerra, anunció el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Temas Guerra en Medio Oriente Estados Unidos de AméricaIránItaliaCanadáTurquíaDonald TrumpAlí Jamenei
