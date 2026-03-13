Bitácora del conflicto en Medio Oriente: fútbol, portaviones y un estrecho conflictivo

Reunión extraordinaria sobre Ormuz.- La Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una sesión extraordinaria la semana que viene, para examinar las repercusiones de la guerra de Medio Oriente en el transporte naval, “en particular en el estrecho de Ormuz”. La guerra casi ha paralizado el tráfico en el estrecho, por donde pasa normalmente una quinta parte del crudo mundial, y provocado “la mayor perturbación” del suministro de petróleo de la historia, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El paso, sin embargo, no está totalmente bloqueado: Irán permite a algunos países que pidieron autorización. No tienen permiso “los países que se unieron a la agresión”.