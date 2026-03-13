Secciones
Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Algunos parlamentarios renuncian al aumento.

DISCREPANCIA. Los senadores no se ponen de acuerdo sobre el aumento en sus dietas. DISCREPANCIA. Los senadores no se ponen de acuerdo sobre el aumento en sus dietas.
Hace 3 Hs

El incremento en las dietas de los senadores, que implica una suba de casi 12% desde diciembre pasado hasta abril próximo, está generando la reacción de los diferentes sectores que conforman la Cámara Alta. Con este incremento, las dietas superarán los $11 millones. 

Ante la noticia algunos legisladores comenzaron a anunciar que no lo iban a aceptar. El primero en comunicarlo fue el bloque de La Libertad Avanza que comunicó que rechazan el aumento. 

Esta no es la primera vez que anuncian que “renuncian” al aumento. Ya lo habían realizado en el incremento anterior. El bloque de la UCR en la Cámara Alta anunció que seguía los pasos de LLA y, mediante un comunicado señaló “la negativa a percibir los aumentos resultado de las paritarias de los empleados legislativos. 

Razonabilidad y moderación

“Entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos”, remarcaron los representantes radicales.

Los senadores de Santiago del Estero -Elia Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago) y José Neder del bloque Justicialista- también presentaron una carta renunciando al aumento.


