El Senado sesionará el 18 de marzo y espera los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

Al inicio del encuentro, Atauche explicó la decisión del bloque. “Hemos decidido desde el bloque cambiar la presidencia de esta comisión que he presidido durante los últimos dos años. Es una comisión que ha trabajado mucho, que tiene entre sus logros la Ley Bases, el paquete fiscal, entre otras iniciativas. Esta comisión ha trabajado muy fuerte. Tuvo momentos muy arduos y duros, sobre todo el año pasado”, afirmó.