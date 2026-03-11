Secciones
El Senado sesionará el 18 de marzo y espera los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

La Cámara Alta habilitará el tratamiento de designaciones militares enviadas por el Poder Ejecutivo y aguarda que el nuevo ministro de Justicia remita las propuestas para completar cargos en tribunales.

Hace 1 Hs

El Senado de la Nación sesionará el miércoles 18 de marzo y habilitará el tratamiento de distintas designaciones enviadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas los ascensos militares que ya ingresaron a la Cámara Alta. La decisión se tomó durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.

En ese marco, la Comisión de Acuerdos quedará habilitada para analizar las designaciones en las Fuerzas Armadas que ya fueron remitidas por el Ejecutivo. Además, el oficialismo aguarda que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envíe los pliegos para cubrir las vacantes existentes en el Poder Judicial.

Una vez que esas propuestas ingresen formalmente al Senado, la Comisión de Acuerdos podrá iniciar su tratamiento.

Cambios en la Comisión de Presupuesto

En paralelo, el oficialismo decidió modificar la conducción de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda. El bloque reemplazó al senador Ezequiel Atauche y designó en su lugar al economista Agustín Monteverde, cercano al presidente Javier Milei.

Monteverde había acompañado a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las listas libertarias durante las elecciones de octubre del año pasado.

El cambio generó sorpresa durante la apertura del plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda, que dictaminaron dos convenios bilaterales firmados por la Argentina con Francia y Austria.

Al inicio del encuentro, Atauche explicó la decisión del bloque. “Hemos decidido desde el bloque cambiar la presidencia de esta comisión que he presidido durante los últimos dos años. Es una comisión que ha trabajado mucho, que tiene entre sus logros la Ley Bases, el paquete fiscal, entre otras iniciativas. Esta comisión ha trabajado muy fuerte. Tuvo momentos muy arduos y duros, sobre todo el año pasado”, afirmó.

El legislador agregó que el cambio responde a una decisión política del oficialismo. “Es momento de que hoy, por decisión del bloque, se cambie la presidencia y sea para el senador Agustín Monteverde, quien va a hacer un gran trabajo. Es economista y el Presidente de la Nación quiere un economista en la Comisión de Presupuesto, me parece algo adecuado”, señaló.

Tras dejar la presidencia de ese espacio, Atauche asumirá al frente de la Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas.

Bullrich también destacó el trabajo del legislador salteño. “Se puso al hombro esta comisión cuando éramos pocos y trabajó defendiendo al Gobierno y las ideas. Muchísimas gracias”, expresó.

