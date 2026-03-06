Audiencia pública en Diputados por los Glaciares

Tras el acuerdo alcanzado el último miércoles en el plenario de comisiones, la Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a una audiencia pública para debatir las modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La decisión surge luego de que las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, junto a la de Asuntos Constitucionales, comenzarán a analizar la media sanción proveniente del Senado.
El debate legislativo se centrará específicamente en el Expediente 0072-S-2026, una iniciativa que ha despertado gran interés y sensibilidad en diversos sectores sociales y productivos. La convocatoria se fundamenta en el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara, buscando garantizar un proceso de participación ciudadana transparente y ordenado ante una reforma que impacta directamente en la protección de los recursos hídricos estratégicos del país.
La audiencia se estructurará en dos jornadas intensas para permitir una amplia representación federal. El 25 de marzo se llevarán a cabo las exposiciones presenciales en la Sala 2 del Anexo C del Congreso, mientras que el 26 de marzo estará destinado exclusivamente a las intervenciones bajo modalidad virtual. En ambos casos, el horario de trabajo se extenderá desde las 10 hasta las 19, reflejando la magnitud de la lista de oradores que se espera recibir.
El marco normativo de esta actividad no solo se rige por el reglamento interno de la Cámara baja, sino que también incorpora los estándares internacionales del Acuerdo de Escazú. Este tratado garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, otorgando un blindaje institucional adicional al proceso de discusión.
Para aquellos interesados en participar, la inscripción al Registro de Participantes ya se encuentra habilitada. El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual a partir de un formulario de inscripción a través de la web institucional del cuerpo ( www.hcdn.gob.ar).
El cronograma establecido impone plazos estrictos para el cierre de las listas. Quienes deseen inscribirse de forma presencial tendrán tiempo hasta el 20 de marzo a las 16, mientras que para la modalidad virtual el plazo se extenderá hasta las 20 del mismo día. Este ordenamiento administrativo es vital para la organización de las grillas de exposición y la logística tecnológica necesaria para las transmisiones en vivo.
Alcances
El proyecto promovido por el Ejecutivo busca, según los fundamentos oficiales, “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico sostenible”, introduciendo precisiones técnicas sobre qué áreas deben ser consideradas estrictamente como glaciares y cuáles como ambiente periglacial. La iniciativa propone redefinir los criterios de preservación para permitir actividades productivas en zonas que, bajo la actual normativa, se encuentran en una zona de “gris legal”, lo que ha generado fuertes cruces entre las cámaras mineras, que reclaman seguridad jurídica para grandes inversiones, y las organizaciones ambientales, que advierten sobre un posible retroceso en la tutela de las reservas de agua dulce más importantes del país.
Desde el sector empresarial, se señala que la ley actual (la 26.639) es “ambigua” y ha judicializado proyectos multimillonarios de oro, plata y cobre. El Gobierno nacional sostiene que esta ley es una pieza clave para atraer inversiones extranjeras.