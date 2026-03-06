Audiencia pública en Diputados por los Glaciares

Alcances

El proyecto promovido por el Ejecutivo busca, según los fundamentos oficiales, “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico sostenible”, introduciendo precisiones técnicas sobre qué áreas deben ser consideradas estrictamente como glaciares y cuáles como ambiente periglacial. La iniciativa propone redefinir los criterios de preservación para permitir actividades productivas en zonas que, bajo la actual normativa, se encuentran en una zona de “gris legal”, lo que ha generado fuertes cruces entre las cámaras mineras, que reclaman seguridad jurídica para grandes inversiones, y las organizaciones ambientales, que advierten sobre un posible retroceso en la tutela de las reservas de agua dulce más importantes del país.