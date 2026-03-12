Agresión a Federico Pelli: "Pichón" Segura seguirá detenido y mañana se conocerá su futuro procesal

Las imágenes de Marcelo Segura agrediendo al diputado nacional Federico Pelli provocaron la reacción de todo el arco político local y hasta fue repudiado por el presidente Javier Milei. Minutos después, “Pichón” fue detenido y mañana se enfrentará a la audiencia de formulación de cargos, que definirá su futuro procesal.
El abogado defensor, Ernesto Baaclini, sostuvo que Segura es empleado público y que está nombrado en una comuna, pese a las versiones que lo vincularían con el Ministerio del Interior de la provincia. “Pichón” no tiene antecedentes penales, pero en la década pasada habría formado parte de la barra brava de San Martín, durante la presidencia de Rubén “Chancha” Ale.
En una conferencia de prensa, esta mañana, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, sostuvo que “este personaje siniestro que le pegó a nuestro diputado nacional parecía que era el jefe del operativo policial. Le daba órdenes a los efectivos” y le apuntó al ministro Darío Monteros.
Según la denuncia presentada por Pelli, cerca de las 18.30 del miércoles, "mientras íbamos caminando por sobre la calzada de la ruta para entregar provisiones a los inundados de dicha localidad, se interpuso una persona a la cual desconocía, que me impidió el paso y dijo textualmente 'que quién era'. Le respondí que era diputado nacional y que podía circular por dicha ruta", expresó.
Afirmó que, tras ello, Segura "se me acercó y, sin mediar palabras, me agredió físicamente, pegándome un cabezazo en mi rostro, a la altura de la nariz, a lo cual yo no reaccioné, y esto provocó que cayera al piso".
La fiscalía que investigará el caso espera los resultados del informe forense, que determinará el grado de lesiones que sufrió Pelli, quien permanece internado para someterse a una cirugía en el tabique. De ese estudio médico dependerá la acusación que se elevará en contra de “Pichón”.