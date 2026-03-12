Agresión a Federico Pelli: "Pichón" Segura seguirá detenido y mañana se conocerá su futuro procesal

El abogado defensor, Ernesto Baaclini, sostuvo que Segura es empleado público y que está nombrado en una comuna, pese a las versiones que lo vincularían con el Ministerio del Interior de la provincia. “Pichón” no tiene antecedentes penales, pero en la década pasada habría formado parte de la barra brava de San Martín, durante la presidencia de Rubén “Chancha” Ale.