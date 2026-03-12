Secciones
Política

Agresión a Federico Pelli: piden que la Legislatura cite a los ministros Monteros y Agüero Gamboa

El legislador José Seleme presentó un proyecto de resolución para que briden explicaciones sobre los hechos registrados en La Madrid.

LA GACETA / ARCHIVO. LA GACETA / ARCHIVO.
Hace 44 Min

El legislador José "Pepe" Seleme, del bloque "Avanza Tucumán", presentó un proyecto de resolución proponer que la Legislatura cite a la Legislatura a los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y de Interior, Darío Monteros, para que brinden explicaciones sobre los hechos relacionados a la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) en un recorrido por La Madrid.

El objetivo de Seleme es que los funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) concurran a la sede legislativa de calle Muñecas al 900 para informar "en detalle" sobre lo sucedido, sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y sobre el estado de las actuaciones en curso.

"No es un capricho ni una movida política, es ejercer una facultad que la Constitución le da al Poder Legislativo, que es controlar al Ejecutivo y pedir informes cuando ocurre un hecho grave que preocupa a la sociedad", señaló Seleme.

El opositor sostuvo que el episodio genera preocupación institucional, ya que ocurrió durante un operativo destinado a asistir a ciudadanos afectados por una emergencia climática.

“Acá estamos hablando de algo muy serio. Un diputado nacional fue agredido mientras participaba de la entrega de ayuda a damnificados por un temporal. En un operativo de asistencia social no puede haber violencia ni desorden institucional. Por eso necesitamos saber qué pasó realmente, quién es el agresor, por qué impedía el paso en una ruta nacional, cómo fue el operativo de seguridad, qué intervención tuvo la policía y qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.

José Seleme José Seleme

En ese marco, el legislador también planteó la necesidad de esclarecer el contexto del hecho y posibles vínculos del agresor con el Estado provincial.

“También es importante aclarar si la persona señalada como agresor tiene algún tipo de vínculo con el Estado provincial. Los tucumanos tienen derecho a saber la verdad. La Legislatura no puede mirar para otro lado cuando pasan estas cosas”, agregó.

El proyecto solicita información detallada sobre las circunstancias del episodio, el dispositivo de seguridad desplegado en el lugar, la actuación policial antes y después de la agresión, y las medidas institucionales que se adoptarán para prevenir hechos similares en el futuro.

“Nuestro deber es pedir explicaciones y garantizar que las instituciones funcionen con transparencia y responsabilidad”, concluyó el legislador.

Temas Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
5

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
6

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Más Noticias
Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

ATE anunció un paro que alcanzará a más de 27 aeropuertos el próximo fin de semana largo: qué vuelos podrían verse afectados

ATE anunció un paro que alcanzará a más de 27 aeropuertos el próximo fin de semana largo: qué vuelos podrían verse afectados

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Comentarios