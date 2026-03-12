Agresión a Federico Pelli: piden que la Legislatura cite a los ministros Monteros y Agüero Gamboa

El legislador José "Pepe" Seleme, del bloque "Avanza Tucumán", presentó un proyecto de resolución proponer que la Legislatura cite a la Legislatura a los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y de Interior, Darío Monteros, para que brinden explicaciones sobre los hechos relacionados a la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) en un recorrido por La Madrid.
El objetivo de Seleme es que los funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) concurran a la sede legislativa de calle Muñecas al 900 para informar "en detalle" sobre lo sucedido, sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y sobre el estado de las actuaciones en curso.
"No es un capricho ni una movida política, es ejercer una facultad que la Constitución le da al Poder Legislativo, que es controlar al Ejecutivo y pedir informes cuando ocurre un hecho grave que preocupa a la sociedad", señaló Seleme.
El opositor sostuvo que el episodio genera preocupación institucional, ya que ocurrió durante un operativo destinado a asistir a ciudadanos afectados por una emergencia climática.
“Acá estamos hablando de algo muy serio. Un diputado nacional fue agredido mientras participaba de la entrega de ayuda a damnificados por un temporal. En un operativo de asistencia social no puede haber violencia ni desorden institucional. Por eso necesitamos saber qué pasó realmente, quién es el agresor, por qué impedía el paso en una ruta nacional, cómo fue el operativo de seguridad, qué intervención tuvo la policía y qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.
En ese marco, el legislador también planteó la necesidad de esclarecer el contexto del hecho y posibles vínculos del agresor con el Estado provincial.
“También es importante aclarar si la persona señalada como agresor tiene algún tipo de vínculo con el Estado provincial. Los tucumanos tienen derecho a saber la verdad. La Legislatura no puede mirar para otro lado cuando pasan estas cosas”, agregó.
El proyecto solicita información detallada sobre las circunstancias del episodio, el dispositivo de seguridad desplegado en el lugar, la actuación policial antes y después de la agresión, y las medidas institucionales que se adoptarán para prevenir hechos similares en el futuro.
“Nuestro deber es pedir explicaciones y garantizar que las instituciones funcionen con transparencia y responsabilidad”, concluyó el legislador.