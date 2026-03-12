Agresión a Federico Pelli: piden que la Legislatura cite a los ministros Monteros y Agüero Gamboa

“Acá estamos hablando de algo muy serio. Un diputado nacional fue agredido mientras participaba de la entrega de ayuda a damnificados por un temporal. En un operativo de asistencia social no puede haber violencia ni desorden institucional. Por eso necesitamos saber qué pasó realmente, quién es el agresor, por qué impedía el paso en una ruta nacional, cómo fue el operativo de seguridad, qué intervención tuvo la policía y qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.