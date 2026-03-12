La Federación Económica de Tucumán repudió la agresión al diputado Federico Pelli

La Federación Económica de Tucumán (FET) manifestó su repudio por la agresión sufrida por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli, cuando se presentó en la zona de inundaciones en La Madrida. A la vez, condenó todo hecho de violencia que atente contra la integridad de las personas y las bases de la convivencia democrática.
A través de un pronunciamiento institucional, la entidad sostuvo que ninguna diferencia, circunstancia o contexto justifica la agresión como forma de expresión. En ese sentido, advirtió que la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, debilita el respeto, el diálogo y la vida institucional que deben prevalecer en una sociedad democrática.
“Desde la institución reafirmamos la importancia de sostener el intercambio de ideas dentro de un marco de respeto, paz social y valores republicanos, como condición indispensable para fortalecer la convivencia y la institucionalidad”, finalizó la entidad en el texto.