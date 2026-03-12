La Federación Económica de Tucumán repudió la agresión al diputado Federico Pelli

La Federación Económica de Tucumán (FET) manifestó su repudio por la agresión sufrida por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli, cuando se presentó en la zona de inundaciones en La Madrida. A la vez, condenó todo hecho de violencia que atente contra la integridad de las personas y las bases de la convivencia democrática.