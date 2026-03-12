El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

La Municipalidad de Banda del Río Salí inició la “evacuación preventiva” de las familias que viven a la vera del río Salí ante el peligro de inundaciones provocado por el aumento del caudal, como consecuencia de la mayor erogación de agua desde el Dique El Cadillal.
El intendente Gonzalo Monteros confirmó la puesta en marcha del plan de emergencia e informó que se disponen unos 30 camiones y máquinas para llevar adelante el operativo en la zona. También participan personal de Defensa Civil, vigías y operarios de distintos servicios públicos “para poder ayudar a las familias”.
“Por instrucciones del Gobierno provincial y el acompañamiento del gobernador (Osvaldo Jaldo), ya dimos inicio al plan de evacuación preventiva. Los dispositivos están en el territorio trabajando”, añadió.
Los barrios involucrados son el 140 Viviendas, 40 Viviendas, 200 Viviendas y Soldado Tucumano. El plan oficial contempla evacuar 150 metros desde la vera del río, aunque todavía no se dio a conocer el número de evacuados.
“Por el momento, se desarrolla con normalidad el procedimiento en los barrios. También hay ciudadanos que colaboran desde su lugar con herramientas, vehículos y otros elementos”, expresó a LA GACETA el jefe municipal.
La Municipalidad solicitó a los vecinos “mantener la calma y seguir las indicaciones del personal municipal que se encuentra realizando el operativo”.
Números de emergencia
- Vigias BRS: 3814016919
- Defensa Civil Municipal: 3814648560
- Salud: 3812601248
“Agradezco al gobernador y a todos los héroes anónimos que están trabajando, colaborando como a ciudadanos independientes. Nos están ayudando en esta crítica situación”, dijo Monteros.