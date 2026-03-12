Secciones
SociedadActualidad

El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

La Municipalidad activó un plan de emergencia para trasladar a los vecinos que habitan en zonas cercanas a la ribera del río Salí.

Operativo. Operativo.
Hace 1 Hs

La Municipalidad de Banda del Río Salí inició la “evacuación preventiva” de las familias que viven a la vera del río Salí ante el peligro de inundaciones provocado por el aumento del caudal, como consecuencia de la mayor erogación de agua desde el Dique El Cadillal.

El intendente Gonzalo Monteros confirmó la puesta en marcha del plan de emergencia e informó que se disponen unos 30 camiones y máquinas para llevar adelante el operativo en la zona. También participan personal de Defensa Civil, vigías y operarios de distintos servicios públicos “para poder ayudar a las familias”.

“Por instrucciones del Gobierno provincial y el acompañamiento del gobernador (Osvaldo Jaldo), ya dimos inicio al plan de evacuación preventiva. Los dispositivos están en el territorio trabajando”, añadió.

Los barrios involucrados son el 140 Viviendas, 40 Viviendas, 200 Viviendas y Soldado Tucumano. El plan oficial contempla evacuar 150 metros desde la vera del río, aunque todavía no se dio a conocer el número de evacuados.     

Asisten a las familias. BANDA DEL RÍO SALÍ Asisten a las familias. BANDA DEL RÍO SALÍ

“Por el momento, se desarrolla con normalidad el procedimiento en los barrios. También hay ciudadanos que colaboran desde su lugar con herramientas, vehículos y otros elementos”, expresó a LA GACETA el jefe municipal.

La Municipalidad solicitó a los vecinos “mantener la calma y seguir las indicaciones del personal municipal que se encuentra realizando el operativo”.

Inundaciones en Tucumán: dormir en medio de la ruta, ¿cómo pasaron la noche los evacuados de La Madrid?

Inundaciones en Tucumán: dormir en medio de la ruta, ¿cómo pasaron la noche los evacuados de La Madrid?

Números de emergencia

- Vigias BRS: 3814016919

- Defensa Civil Municipal: 3814648560

- Salud: 3812601248

“Agradezco al gobernador y a todos los héroes anónimos que están trabajando, colaborando como a ciudadanos independientes. Nos están ayudando en esta crítica situación”, dijo Monteros.

Temas Inundaciones 2026 TucumánBanda del Río SalíDefensa Civil MunicipalRío SalíGonzalo Monteros
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
4

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
5

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Inundaciones en La Madrid: despliegan operativos de salud y aseguran que el dique Escaba comienza a estabilizarse

Inundaciones en La Madrid: despliegan operativos de salud y aseguran que el dique Escaba comienza a estabilizarse

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Comentarios