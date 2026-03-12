Milei se comunicó con Pelli y le manifestó su apoyo tras el violento ataque que sufrió en La Madrid

El presidente de la Nación, Javier Milei, se comunicó con el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli y le manifestó su “total apoyo” tras el violento ataque que recibió en La Madrid, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en el sur tucumano.
Desde el entorno del parlamentario, el jefe de Estado le manifestó su “total y absoluto apoyo” tras el ataque que sufrió durante una recorrida por La Madrid.
También le pidió al legislador “que vaya hasta las últimas consecuencias” para que el agresor, identificado como Marcelo “Pichón” Segura, rinda cuentas ante la Justicia por el hecho y se investiguen sus vínculos políticos.
La agresión ocurrió este miércoles, cuando dirigentes y militantes del espacio libertario trasladaban donaciones para las familias afectadas por el temporal y se produjo un entredicho con un hombre que se encontraba en el lugar. Tras un intercambio de palabras, el legislador fue atacado con un violento cabezazo que le provocó la fractura del tabique nasal y un traumatismo encéfalo craneano.
Brutal ataque contra el diputado Pelli
El agresor, “Pichón” Segura, a quien desde la oposición señalan como colaborador del ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, fue detenido y permanece alojado en una dependencia policial de Concepción.
La agresión fue registrada con teléfonos celulares y los videos se convirtieron en una de las principales pruebas con las que cuenta la Justicia para determinar responsabilidades en el hecho. Pelli ya presentó la denuncia correspondiente y desde La Libertad Avanza señalaron que buscarán que el caso sea investigado por la Justicia Federal.