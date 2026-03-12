Secciones
Corrupción en la AFA: “Chiqui” Tapia se presentó ante la Justicia y el juez ya puede definir si lo procesa

El presidente de la AFA declaró en la causa por presunta retención indebida de impuestos y aportes por $19.300 millones.

Hace 1 Hs

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves en los tribunales del fuero Penal Económico para declarar en la causa que investiga a la entidad por la presunta retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales.

Según informó Clarín, el dirigente ingresó a los tribunales antes de las 11 de la mañana acompañado por un operativo policial que le permitió atravesar un cordón de seguridad para llegar hasta el juzgado del magistrado Diego Amarante.

Durante la indagatoria, Tapia siguió la misma estrategia que el resto de los dirigentes involucrados en el expediente: presentó un escrito con su descargo y se negó a responder preguntas del juez.

Qué puede pasar con la causa

Al retirarse de los tribunales cerca del mediodía, el presidente de la AFA dejó una breve declaración ante los medios presentes. “Cumplimos con lo que quería el juez”, expresó Tapia tras finalizar la audiencia.

La suya fue la última indagatoria del expediente, en el que también declararon el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenz y los secretarios generales Víctor Blanco y Cristian Malaspina, todos acusados por el mismo delito.

Con las indagatorias finalizadas, el juez Diego Amarante quedó ahora en condiciones de resolver si procesa, dicta falta de mérito o sobresee a los dirigentes investigados en la causa iniciada tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

