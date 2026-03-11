Los chats que vinculan a Toviggino con la empresa que compró la casa de Tévez

Una serie de capturas de chats reveladas en una investigación periodística expuso nuevos detalles sobre el rol que habría tenido Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el manejo de la empresa Malte SRL, la firma que compró la mansión de Carlos Tévez en Pilar. Según los mensajes, Toviggino actuaba como si fuera uno de los responsables directos de la compañía, al punto de gestionar cheques, depósitos y hasta el pago de facturas vinculadas a su pareja.