Los chats que vinculan a Toviggino con la empresa que compró la casa de Tévez

Una serie de capturas de chats reveladas en una investigación periodística expuso nuevos detalles sobre el rol que habría tenido Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el manejo de la empresa Malte SRL, la firma que compró la mansión de Carlos Tévez en Pilar. Según los mensajes, Toviggino actuaba como si fuera uno de los responsables directos de la compañía, al punto de gestionar cheques, depósitos y hasta el pago de facturas vinculadas a su pareja.
Los intercambios se dieron con Juan Pablo Beacon, quien durante ese período funcionaba como uno de sus colaboradores más cercanos. En los diálogos, que datan principalmente de 2021, aparecen referencias directas a movimientos financieros de Malte y a la gestión de dinero en efectivo.
En uno de los chats, Beacon le informa a Toviggino sobre el estado de una operación financiera: “Cara... ya se pagaron los 18 palos”. El mensaje incluía una captura de los movimientos de la cuenta bancaria de Malte en el Banco Francés. Minutos después, el tesorero de la AFA respondió reenviando otros mensajes en los que mencionaba que “le devolvieron la plata a Malte”. Luego agregó: “Carucha, tenemos que ir por ventanilla a depositar”.
Las conversaciones también muestran que Toviggino tenía en su poder cheques vinculados a la empresa. En otro intercambio de febrero de 2021, el dirigente le escribió a Beacon: “Carucha hoy tengo q depositar cheques. Pero llego tipo 12”. Ante la consulta de su interlocutor sobre si debía emitirlos a nombre de la firma, Toviggino respondió: “Los tengo yo”.
Malte SRL cobró notoriedad pública porque fue la empresa que compró en junio de 2023 la quinta de Villa Rosa, en Pilar, que pertenecía al exfutbolista Carlos Tévez. Un año después, la propiedad fue transferida a otra firma, Central Park Drinks -posteriormente rebautizada como Real Central SRL- por una cifra de 1,8 millones de dólares. Sin embargo, peritos oficiales estimaron el valor del inmueble en aproximadamente 20 millones de dólares.
Detrás de Real Central aparecen el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La Justicia investiga si ambos actuaron como testaferros de Toviggino. En la propiedad se encontraron elementos que alimentaron esa sospecha, como un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central con el nombre del tesorero de la AFA.
La residencia también fue escenario de reuniones sociales de alto perfil. Según trascendió, allí se celebró incluso un cumpleaños del camarista Carlos Mahiques, al que asistieron jueces, fiscales y funcionarios.
Los mensajes también revelan el vínculo entre Malte y María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y exgerenta de Finanzas de la AFA hasta 2022. En la documentación aparecen facturas emitidas por Sartirana a nombre de la empresa por supuestos “servicios”. Además, se menciona que el dirigente se ocupaba personalmente de asegurarse de que esos pagos se realizaran en tiempo y forma.
Sartirana también figura vinculada a otros emprendimientos. En 2022 fundó en Mendoza la bodega boutique “La Vigilia”, cuyos vinos se comercializan entre dirigentes del fútbol argentino y se han visto en distintos eventos organizados por la AFA. En algunas celebraciones incluso aparecieron botellas de la etiqueta Neurus, marca registrada en el helipuerto de la mansión de Pilar.
Otra transferencia que despertó sospechas ocurrió el 30 de diciembre de 2024, cuando Sartirana recibió 40.000 dólares desde una cuenta del Bank of America perteneciente a TourProdEnter. Esa empresa fue contratada por la AFA para gestionar ingresos en el exterior y, según documentación judicial obtenida en Estados Unidos, recaudó unos 260 millones de dólares entre 2022 y 2025. De ese total, cerca de 55 millones habrían sido derivados a sociedades consideradas presuntamente fantasma.
Las capturas de chats también muestran a Toviggino interviniendo en la elaboración de facturas vinculadas a otra empresa intermediaria: Q22 Services Limited. Esta firma actuaba como agente cobrador en el exterior para patrocinadores de la AFA y de la selección argentina.
Según la documentación, Q22 operaba desde una oficina registrada en Guernsey, una isla del Canal de la Mancha considerada un paraíso fiscal. Entre las compañías que enviaron fondos a esa sociedad aparecen empresas chinas, como la casa de apuestas W88, y firmas europeas vinculadas al sector financiero.
En uno de los mensajes, Toviggino le indica a Beacon cómo debía confeccionarse una factura dirigida a esa empresa. “Cliente AFA”, escribió primero. Luego agregó: “Concepto: W88 Sponsorship Agreement. Agent fee”. Tras revisar el documento, cerró el intercambio con una instrucción: “Sólo esos cambios. Todo el resto está perfecto”.
La factura llevaba el número 2021110 y estaba fechada el 2 de noviembre de 2021. Dos semanas después, la misma compañía emitió otro documento por un millón de dólares bajo el concepto “AFA Sponsorship Agreement”.
La documentación analizada forma parte de una serie de elementos que ahora están bajo la lupa judicial. Mientras la investigación avanza, los chats aportan nuevas pistas sobre la presunta participación del dirigente en el manejo financiero de empresas vinculadas a operaciones inmobiliarias y contratos internacionales relacionados con el fútbol argentino.