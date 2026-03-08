“¿Cómo no voy a estar emocionado?”: Toviggino defendió a Tapia entre lágrimas
El tesorero de la AFA se mostró conmovido tras un encuentro del Consejo Federal en Córdoba y respaldó públicamente al presidente del fútbol argentino en medio de las investigaciones judiciales y las tensiones con el Gobierno.
La dirigencia del fútbol argentino vivió una jornada cargada de mensajes políticos y gestos de apoyo interno en Córdoba. En medio del paro que dejó sin actividad a todas las categorías del país, los principales dirigentes de la AFA se reunieron junto al Consejo Federal para analizar la situación institucional. Allí, Claudio “Chiqui” Tapia encabezó un extenso discurso en defensa de su gestión, pero uno de los momentos más emotivos se dio cuando Pablo Toviggino habló ante los medios.
El tesorero de la AFA se mostró visiblemente conmovido al referirse al respaldo que, según él, recibe la conducción actual del fútbol argentino. Entre lágrimas, defendió públicamente a Tapia y aseguró que el apoyo de los dirigentes es lo que sostiene el trabajo de la entidad.
“¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que el fútbol argentino lo apoya? Es lo único por lo que trabajamos. Que no se olviden, que no se olviden. No lo hacemos por la política ni por los dirigentes, lo hacemos por esto”, expresó Toviggino en diálogo con Cadena 3.
El momento de emoción se produjo poco después de que Tapia lo mencionara durante su discurso ante los dirigentes del interior. El presidente de la AFA lo definió como “un hermano, un compañero” y agradeció su lealtad dentro de la estructura dirigencial. Tras esas palabras, ambos se fundieron en un abrazo frente al resto de los presentes.
La escena reflejó el clima que atraviesa la conducción del fútbol argentino, que en las últimas semanas quedó en el centro de una fuerte disputa política y judicial.
Tapia y Toviggino están involucrados en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. La investigación fue impulsada tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La causa está a cargo del juez Diego Amarante, quien citó a indagatoria al presidente de la AFA. En principio, Tapia debía presentarse el jueves pasado, pero la audiencia fue reprogramada para el 12 de marzo luego de que el dirigente cambiara su representación legal.
Por su parte, Toviggino también deberá declarar ante la Justicia y tiene previsto presentarse en tribunales el miércoles 11 de marzo.
Según la denuncia, la AFA habría retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales. En total, la investigación contempla 69 hechos independientes por un monto acumulado de $19.353.546.843,85.
En el entorno de la dirigencia del fútbol argentino consideran que el caso forma parte de una disputa política más amplia con el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Esa tensión quedó reflejada en el discurso de Tapia durante el encuentro con el Consejo Federal.
Mientras tanto, la escena protagonizada por Toviggino —con lágrimas incluidas— terminó siendo uno de los momentos más comentados de la jornada. En medio del conflicto institucional que atraviesa el fútbol argentino, el tesorero dejó en claro su alineamiento con Tapia y defendió públicamente la gestión de la AFA.