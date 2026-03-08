“¿Cómo no voy a estar emocionado?”: Toviggino defendió a Tapia entre lágrimas

La dirigencia del fútbol argentino vivió una jornada cargada de mensajes políticos y gestos de apoyo interno en Córdoba. En medio del paro que dejó sin actividad a todas las categorías del país, los principales dirigentes de la AFA se reunieron junto al Consejo Federal para analizar la situación institucional. Allí, Claudio “Chiqui” Tapia encabezó un extenso discurso en defensa de su gestión, pero uno de los momentos más emotivos se dio cuando Pablo Toviggino habló ante los medios.