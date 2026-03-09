Mahiques confirmó que mantendrá a los veedores designados para auditar la AFA
El flamante ministro de Justicia decidió sostener a los especialistas propuestos por la Inspección General de Justicia antes de la salida de Daniel Vítolo. La auditoría revisará balances, contratos y movimientos económicos de la entidad del fútbol argentino.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que mantendrá a los veedores designados para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyos nombres habían sido propuestos por la Inspección General de Justicia (IGJ) antes del final de la gestión anterior.
De esta manera, el funcionario resolvió conservar a los especialistas seleccionados por el ex inspector general de Justicia Daniel Vítolo antes de su renuncia.
En declaraciones al canal LN+, el titular de la cartera judicial explicó que, al asumir, solicitó la renuncia de todos los funcionarios políticos para conformar su propio equipo de trabajo, aunque decidió mantener a los veedores para evitar cuestionamientos.
“Llegué y le pedí la renuncia a todos los funcionarios políticos porque yo traigo mi equipo. Ahora, para evitar cualquier tipo de suspicacia, yo he decidido hoy mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de Justicia”, señaló.
La decisión había comenzado a definirse el último jueves, en los días finales de la gestión del ex ministro Mariano Cúneo Libarona. En ese momento se estableció que los encargados de llevar adelante la auditoría en la AFA serían el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco.
Según trascendió, el decreto que formaliza estas designaciones todavía no fue firmado, aunque se espera que el nuevo ministro rubrique el documento en las próximas horas.
En una entrevista con el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul, Mahiques destacó la necesidad de preservar la objetividad en el proceso de auditoría, que tendrá como objetivo revisar balances, contratos y movimientos económicos de la principal entidad del fútbol argentino.
La definición se produce luego de semanas de especulaciones sobre posibles cambios en el equipo de veedores y apunta a sostener la continuidad institucional en el proceso de fiscalización sobre la AFA.
De acuerdo con fuentes oficiales, la designación de Pappacena y Ortiz de Marco surgió de dos resoluciones consecutivas de la IGJ impulsadas por Vítolo antes de dejar el cargo.
Durante la última semana de su gestión, el ex funcionario firmó un segundo pedido de veedores con el objetivo de ampliar el alcance de la auditoría. La revisión no solo abarcará la administración central de la AFA, sino también otras unidades de negocio vinculadas al fútbol profesional y amateur.
El proceso buscará examinar la transparencia de los balances y de los contratos económicos, en medio de observaciones reiteradas sobre la gestión financiera de la entidad.
En la misma entrevista televisiva, Mahiques también confirmó quién será el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de Matías Álvarez, fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y con desempeño reciente en la ciudad de Rosario.
“Se lo ofrecí formalmente en el día de la fecha. Es una persona intachable. No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer”, afirmó el ministro.
El perfil de Álvarez, con experiencia en investigaciones vinculadas al narcotráfico y a delitos económicos, fue valorado como un factor clave para garantizar la continuidad del trabajo de la UIF, un área estratégica en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito.
Por otra parte, Mahiques adelantó que revisará los nombres de todos los candidatos a jueces que fueron propuestos por su antecesor, Cúneo Libarona, para cubrir las numerosas vacantes que existen actualmente en el Poder Judicial.
Según explicó, los pliegos deberán ser remitidos al Senado luego de contar con el aval de la Secretaría General y la supervisión de las principales autoridades del Poder Ejecutivo.
“El presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna. Ese pliego va al Senado, y la Cámara alta tiene que dar o no el acuerdo. El toma y daca no debiera ocurrir”, sostuvo.
El sistema judicial argentino atraviesa actualmente un nivel de vacancias históricamente alto. Según datos oficiales, hay 313 cargos de magistrados pendientes de designación, lo que representa el 37% del total.
Mahiques recordó que la última designación de jueces en los tribunales federales de Comodoro Py se realizó en 2017 y advirtió que la Justicia enfrenta dificultades para funcionar con normalidad frente a este escenario.
“Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto”, explicó al describir la sobrecarga de trabajo y la demora en la tramitación de causas.
Consultado sobre las prioridades para cubrir las vacantes, el ministro indicó que se buscará avanzar primero en los fueros con mayor déficit de magistrados.
También reconoció que los tiempos del sistema judicial no siempre coinciden con las demandas de la sociedad. “Para poder agilizar esos tiempos, hay que hacer un montón de cosas. Hay que cubrir las vacancias e instaurar el sistema acusatorio, una gestión que tengo que hacer yo”, concluyó.