A qué hora declarará "Chiqui" Tapia en la causa AFA: ¿se podrá ver la audiencia de manera online?

El presidente de la AFA fue citado a indagatoria en la causa que investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por $19.300 millones.

Hace 1 Hs

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, declarará hoy en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de 19.300 millones de pesos.

Según informó Clarín, la indagatoria había sido postergada luego de que el dirigente cambiara de abogados defensores. Los nuevos representantes solicitaron tiempo para analizar el expediente antes de presentarse ante el juez que lleva adelante la investigación.

La causa también involucra a otros dirigentes vinculados a la conducción de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenz y los secretarios generales Víctor Blanco y Cristina Malaspina, quienes también fueron citados a declarar.

Cómo será la audiencia judicial

La audiencia está prevista para las 12 del mediodía en los tribunales del fuero Penal Económico, donde Tapia deberá presentarse para responder por las acusaciones que pesan sobre la entidad.

De acuerdo con el procedimiento habitual en este tipo de causas, las audiencias de indagatoria no se transmiten en vivo y se desarrollan de manera privada, por lo que no podrán ser seguidas online por el público general.

Además, el juez dispuso que durante la jornada solo puedan permanecer en el piso del juzgado personas vinculadas a la actividad judicial, con el objetivo de evitar la presencia de periodistas u otras personas ajenas al proceso.

