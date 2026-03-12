Guerra en Medio Oriente: EEUU afirmó que es improbable que el barril de petróleo alcance los U$S200

El secretario de Energía de Estados Unidos (EEUU), Chris Wright, afirmó que considera poco probable que los precios del petróleo alcancen los U$S200 por barril, pese al bloqueo de barcos en el estrecho de Ormuz y a la intensificación del conflicto en Medio Oriente.
“Diría que es poco probable, pero estamos centrados en la operación militar y en resolver el problema”, señaló Wright en una entrevista con la cadena CNN, al ser consultado sobre la posibilidad de que el crudo llegue a ese valor. Un funcionario iraní había advertido el miércoles que el precio podría alcanzar ese nivel si la guerra continúa escalando.
Ese mismo día, Ebrahim Zolfaqari, portavoz del cuartel general del comando militar Jatam al-Anbiya de Teherán, lanzó una advertencia en ese sentido: “Prepárense para que el petróleo cueste U$S200 el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, consignó el diario "Ámbito".
En medio de la escalada del conflicto, los precios del petróleo subían alrededor de un 6% y se acercaban a los 100 dólares por barril. El aumento se produjo después de que dos petroleros se incendiaran en un puerto iraquí tras ser impactados por lo que se sospecha eran embarcaciones iraníes cargadas de explosivos.
El alza ocurrió a pesar de que más de 30 países integrantes de la Agencia Internacional de la Energía anunciaron el día anterior la mayor reducción coordinada de reservas mundiales de crudo, por un total de 400 millones de barriles. De ese volumen, cerca del 40% provendrá de Estados Unidos, el mayor productor petrolero del mundo.
La guerra también obligó a los países del Golfo Pérsico a recortar su producción conjunta en al menos 10 millones de barriles diarios, una cifra que equivale a cerca del 10% de la demanda global. La Agencia Internacional de la Energía señaló el jueves que se trata de la mayor interrupción del suministro petrolero en la historia del mercado mundial.
Wright agregó en declaraciones a CNBC que, por el momento, la Marina estadounidense no puede escoltar embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, aunque consideró “bastante probable” que pueda hacerlo hacia finales de mes.