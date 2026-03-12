Mojtaba Khamenei, nuevo líder de Irán, ratificó el cierre de Ormuz y prometió una "venganza total"

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, reapareció públicamente hoy para poner fin a semanas de especulaciones sobre su paradero. En un discurso televisado cargado de retórica belicista, el sucesor de Ali Khamenei -fallecido en recientes bombardeos- sentenció que la represalia de Teherán contra Washington y Tel Aviv "no ha hecho más que empezar".
Khamenei hijo fue tajante al definir el alcance de la venganza iraní. "No se limita solo al martirio del gran líder de la Revolución; cada ciudadano martirizado por el enemigo es un caso abierto", afirmó. Hizo especial énfasis en el ataque a una escuela de niñas en Minab, al calificarlo como un "crimen deliberado" por el cual el enemigo deberá rendir cuentas.
En el plano estratégico, el Ayatollah ratificó el bloqueo del Estrecho de Ormuz como herramienta de presión económica. "Todas las bases estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente; de lo contrario, serán blanco de ataques", resaltó.
demás, reivindicó la alianza con el "Eje de la Resistencia", al mencionar el apoyo de Hezbollah en Líbano, los rebeldes en Yemen y milicias en Irak como piezas clave para la supervivencia de la Revolución.