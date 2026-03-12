Secciones
Mundo

Mojtaba Khamenei, nuevo líder de Irán, ratificó el cierre de Ormuz y prometió una "venganza total"

En su primer discurso tras suceder a su padre, el Ayatollah advirtió que las bases de EE.UU. serán atacadas si no abandonan la región y vinculó la seguridad de Israel a la "sangre de los mártires".

Mojtaba Khamenei, nuevo líder de Irán. Mojtaba Khamenei, nuevo líder de Irán.
Hace 26 Min

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, reapareció públicamente hoy para poner fin a semanas de especulaciones sobre su paradero. En un discurso televisado cargado de retórica belicista, el sucesor de Ali Khamenei -fallecido en recientes bombardeos- sentenció que la represalia de Teherán contra Washington y Tel Aviv "no ha hecho más que empezar".

Khamenei hijo fue tajante al definir el alcance de la venganza iraní. "No se limita solo al martirio del gran líder de la Revolución; cada ciudadano martirizado por el enemigo es un caso abierto", afirmó. Hizo especial énfasis en el ataque a una escuela de niñas en Minab, al calificarlo como un "crimen deliberado" por el cual el enemigo deberá rendir cuentas.

En el plano estratégico, el Ayatollah ratificó el bloqueo del Estrecho de Ormuz como herramienta de presión económica. "Todas las bases estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente; de lo contrario, serán blanco de ataques", resaltó. 

demás, reivindicó la alianza con el "Eje de la Resistencia", al mencionar el apoyo de Hezbollah en Líbano, los rebeldes en Yemen y milicias en Irak como piezas clave para la supervivencia de la Revolución.

Temas Guerra en Medio Oriente IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados UnidosAli Khamenei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escala la tensión en Medio Oriente: ataques de Irán a objetivos petroleros hacen subir el precio del crudo

Escala la tensión en Medio Oriente: ataques de Irán a objetivos petroleros hacen subir el precio del crudo

Alerta energética mundial: el petróleo escala ante la amenaza de un bloqueo total en Medio Oriente

Alerta energética mundial: el petróleo escala ante la amenaza de un bloqueo total en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Israel intensificó su ofensiva, mientras el G7 convocó una cumbre de urgencia

Guerra en Medio Oriente: Israel intensificó su ofensiva, mientras el G7 convocó una cumbre de urgencia

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
5

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
6

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Más Noticias
Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Comentarios