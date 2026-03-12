Mojtaba Khamenei, nuevo líder de Irán, ratificó el cierre de Ormuz y prometió una "venganza total"

Khamenei hijo fue tajante al definir el alcance de la venganza iraní. "No se limita solo al martirio del gran líder de la Revolución; cada ciudadano martirizado por el enemigo es un caso abierto", afirmó. Hizo especial énfasis en el ataque a una escuela de niñas en Minab, al calificarlo como un "crimen deliberado" por el cual el enemigo deberá rendir cuentas.