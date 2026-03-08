La guerra entre Irán y aliados de EEUU golpea al petróleo: Irak recortó 60% su producción

La intensificación del conflicto en Medio Oriente comenzó a repercutir en el mercado energético internacional. En ese contexto, la producción de petróleo de Irak cayó cerca de un 60% debido a las dificultades para exportar crudo en medio de la guerra con Irán y a las crecientes restricciones logísticas en el Golfo Pérsico.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg, consignado por el diario "Ámbito", la extracción iraquí pasó de alrededor de 4,3 millones de barriles diarios antes del conflicto a un rango de entre 1,7 y 1,8 millones de barriles por día en la actualidad. La fuerte baja responde principalmente al bloqueo de rutas de exportación y a la escasez de petroleros disponibles para transportar el crudo.
Uno de los principales focos de tensión se ubica en el Estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. Por esa ruta circula cerca de una quinta parte del petróleo exportado a nivel global, por lo que cualquier interrupción prolongada representa un riesgo relevante para el abastecimiento internacional.
El conflicto redujo de manera significativa la cantidad de buques petroleros que operan en la zona. Ante la imposibilidad de exportar, los productores comenzaron a almacenar el crudo en depósitos, aunque la capacidad disponible se aproxima rápidamente a su límite.
Irak fue el primer gran productor del Golfo en reducir su nivel de extracción como consecuencia del conflicto. Con el avance de las dificultades logísticas, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también empezaron a ajustar su producción.
Ataques a infraestructura energética
El deterioro de la situación energética se produce en paralelo con un aumento de las tensiones militares. Durante el fin de semana, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra instalaciones petroleras en el sur de Teherán, en lo que constituye el primer bombardeo reportado contra infraestructura energética de la República Islámica.
Según informaron medios estatales iraníes, cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de combustibles ubicados en las provincias de Teherán y Alborz fueron alcanzados por ataques aéreos. Las autoridades confirmaron incendios de gran magnitud en esas instalaciones, mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.
Las operaciones militares también incluyeron ataques contra el aeropuerto internacional de Mehrabad, que, según Israel, funcionaba como un centro logístico para el almacenamiento y distribución de armamento destinado a grupos aliados de Irán, entre ellos el movimiento Hezbolá en Líbano.
Además, fueron alcanzadas otras terminales aéreas, como las de Bushehr y Payam, y se reportó la destrucción de al menos 16 aeronaves militares. La ofensiva había sido anticipada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien había advertido que Irán sería golpeado “muy fuertemente” y dejó abierta la posibilidad de ampliar los objetivos militares.
Trump sostuvo que la presión ejercida junto a Israel debilitó al régimen iraní y aseguró que el país dejó de ser “el matón de Oriente Medio”.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que la ofensiva continuará “con toda la fuerza” y señaló que Israel está modificando el equilibrio geopolítico de la región.
En este escenario, el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz y las interrupciones en la producción petrolera comenzaron a generar tensiones en el mercado energético internacional, con aumentos en los precios del crudo y una creciente preocupación por el abastecimiento global.
Analistas advierten que, si el conflicto se prolonga, las disrupciones en la oferta de petróleo podrían profundizarse, afectando a los principales productores del Golfo y presionando al alza los precios de la energía a nivel mundial.