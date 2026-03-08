La guerra entre Irán y aliados de EEUU golpea al petróleo: Irak recortó 60% su producción

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, consignado por el diario "Ámbito", la extracción iraquí pasó de alrededor de 4,3 millones de barriles diarios antes del conflicto a un rango de entre 1,7 y 1,8 millones de barriles por día en la actualidad. La fuerte baja responde principalmente al bloqueo de rutas de exportación y a la escasez de petroleros disponibles para transportar el crudo.