Alarma en EEUU: el FBI advirtió sobre posibles ataques iraníes con drones en California

Aunque las autoridades aclararon que aún no cuentan con datos específicos sobre el cronograma o los objetivos exactos, la advertencia resaltó un cambio drástico en la dinámica del conflicto como es la posibilidad de que Irán traslade sus represalias directamente a territorio estadounidense. La medida surgió tras la escalada bélica de fines de febrero, cuando operaciones conjuntas de EE.UU. e Israel golpearon instalaciones estratégicas en suelo iraní.