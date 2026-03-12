Alarma en EEUU: el FBI advirtió sobre posibles ataques iraníes con drones en California

El FBI emitió una alerta de seguridad de alta prioridad para las fuerzas policiales de California ante la amenaza de un posible ataque con drones vinculado a Irán. Según un boletín de inteligencia, Teherán estaría evaluando el despliegue de vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde embarcaciones encubiertas posicionadas frente a la costa de Estados Unidos.
Aunque las autoridades aclararon que aún no cuentan con datos específicos sobre el cronograma o los objetivos exactos, la advertencia resaltó un cambio drástico en la dinámica del conflicto como es la posibilidad de que Irán traslade sus represalias directamente a territorio estadounidense. La medida surgió tras la escalada bélica de fines de febrero, cuando operaciones conjuntas de EE.UU. e Israel golpearon instalaciones estratégicas en suelo iraní.
Analistas de inteligencia advirtieron que el uso de "buques secretos" permitiría a Irán sortear las defensas de largo alcance, utilizando drones de bajo costo pero gran autonomía para impactar infraestructuras críticas.
En respuesta, Washington ordenó un blindaje preventivo de ciudades clave y activos energéticos, mientras el FBI monitorea posibles células o actores aliados que operen dentro del país.