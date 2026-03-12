Secciones
Mundo

Alarma en EEUU: el FBI advirtió sobre posibles ataques iraníes con drones en California

La inteligencia estadounidense detectó planes para represalias asimétricas tras los bombardeos contra Teherán.

Donald Trump recibió un informe de Inteligencia que advierte sobre un ataque en EEUU. Donald Trump recibió un informe de Inteligencia que advierte sobre un ataque en EEUU.
Hace 43 Min

El FBI emitió una alerta de seguridad de alta prioridad para las fuerzas policiales de California ante la amenaza de un posible ataque con drones vinculado a Irán. Según un boletín de inteligencia, Teherán estaría evaluando el despliegue de vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde embarcaciones encubiertas posicionadas frente a la costa de Estados Unidos.

Aunque las autoridades aclararon que aún no cuentan con datos específicos sobre el cronograma o los objetivos exactos, la advertencia resaltó un cambio drástico en la dinámica del conflicto como es la posibilidad de que Irán traslade sus represalias directamente a territorio estadounidense. La medida surgió tras la escalada bélica de fines de febrero, cuando operaciones conjuntas de EE.UU. e Israel golpearon instalaciones estratégicas en suelo iraní.

Analistas de inteligencia advirtieron que el uso de "buques secretos" permitiría a Irán sortear las defensas de largo alcance, utilizando drones de bajo costo pero gran autonomía para impactar infraestructuras críticas. 

En respuesta, Washington ordenó un blindaje preventivo de ciudades clave y activos energéticos, mientras el FBI monitorea posibles células o actores aliados que operen dentro del país.

Temas Guerra en Medio Oriente IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta energética mundial: el petróleo escala ante la amenaza de un bloqueo total en Medio Oriente

Alerta energética mundial: el petróleo escala ante la amenaza de un bloqueo total en Medio Oriente

Efecto de la guerra en Medio Oriente: hasta ahora, la suba en las naftas es moderada

Efecto de la guerra en Medio Oriente: hasta ahora, la suba en las naftas es moderada

La guerra en Medio Oriente será un conflicto extenso, que “destruirá la economía mundial”

La guerra en Medio Oriente será un conflicto extenso, que “destruirá la economía mundial”

Guerra en Medio Oriente: las explosiones en Teherán se escuchan a varios kilómetros

Guerra en Medio Oriente: las explosiones en Teherán se escuchan a varios kilómetros

Guerra en Medio Oriente: Trump exige la rendición incondicional de Irán y descarta negociar

Guerra en Medio Oriente: Trump exige la rendición incondicional de Irán y descarta negociar

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
4

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
5

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
6

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Más Noticias
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Encontraron ADN de “El Militar” Sosa en el cuerpo de Érika Álvarez

Encontraron ADN de “El Militar” Sosa en el cuerpo de Érika Álvarez

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Comentarios