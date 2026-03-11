Guerra en Medio Oriente: las explosiones en Teherán se escuchan a varios kilómetros

TEHERÁN, Irán.- Nuevas explosiones estremecieron Teherán, después de que Estados Unidos amenazara con el día “más intenso” de ataques desde el comienzo de una guerra que amenaza el suministro de petróleo.
En torno a las 20.30 de ayer, hora local, se registraron explosiones en Teherán de tal potencia que se escucharon a varios kilómetros a la redonda, sin que se sepa cuáles eran los objetivos.
Blanco desde hace once días de bombardeos estadounidense-israelíes, Irán ha lanzado sus propias andanadas de misiles y drones hacia Israel y monarquías petroleras, algunas de las cuales albergan bases de Estados Unidos.
El ministro de Defensa estadounidense Pete Hegseth anunció que el martes sería “el día más intenso de los ataques” en una guerra que ha costado a Washington siete militares muertos y otros 140 heridos.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, prometió romper “los huesos” del régimen iraní. Al respecto, su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, dijo que srael no busca una guerra interminable con Irán y que coordinará con Estados Unidos cuándo poner fin a los combates.
“Continuaremos hasta el momento en que nosotros y nuestros socios consideremos que es apropiado detenernos”, declaró Saar a periodistas en Jerusalén junto a su homólogo alemán. “No buscamos una guerra interminable”.
Residentes de la capital iraní refirieron que muchos comercios están cerrados, al igual que los colegios y la mayoría de las oficinas, bancos y administraciones.
Las comunicaciones están restringidas y es casi imposible hablar con el extranjero.
Según una residente, hay “hombres armados en las calles a bordo de grandes vehículos”. “Lo único que vemos de ellos son sus ojos”, dijo.
El presidente estadounidense Donald Trump envió un mensaje contradictorio al mencionar el lunes la posibilidad de que la guerra termine “pronto”, lo que fomentó la bajada del precio del petróleo, convertido en el nervio de la contienda bélica.
El mismo lunes, los precios de los hidrocarburos se habían disparado, antes de estabilizarse ayer, en medio del temor de que la guerra provoque una crisis económica mundial.
La refinería de Ruwais en Emiratos Árabes Unidos se vio obligada a cerrar por un ataque de drones. “Vimos dos bolas de fuego elevarse del complejo, acompañadas de ruidos fuertes que parecían explosiones”, contó, bajo anonimato, un taxista que recogió al personal evacuado de la refinería. Emiratos no dio cuenta de daños en la refinería.
Estados Unidos advirtió a Irán que evitara “tomar como rehén” la economía mundial, pero la amenaza no logró intimidar al régimen iraní.
“Las fuerzas armadas iraníes (...) no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, replicó Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.
Así se refirió al estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado, y que Irán controla de facto.
El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que la Marina de su país escoltó a un buque petrolero para que pudiera cruzar este estrecho, pero minutos después borró el mensaje y la Casa Blanca lo desmintió.
Los Guardianes de la Revolución de Irán no tardaron en consignar que ningún buque de la Armada estadounidense “se ha atrevido” acercarse a este paso.
Nervios a flor de piel
El jefe del gigante saudí de hidrocarburos Aramco, Amin Nasser, considera “absolutamente crucial que el transporte marítimo se reanude en el estrecho”.
En Europa, mientras tanto, los nervios de los dirigentes están a flor de piel.
La Unión Europea recomendó bajar los impuestos sobre la energía para compensar el aumento de los precios y el canciller alemán, Friedrich Merz, llamó a evitar “una guerra sin fin”.
La Agencia Internacional de la Energía convocó ayer a una reunión extraordinaria para evaluar si es necesario recurrir a los stocks estratégicos de hidrocarburos, que terminó sin anuncios.
“Cuídese usted”
Las autoridades iraníes mantienen un tono desafiante. “A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido a Trump.
Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento, prometió responder “ojo por ojo, diente por diente” a los ataques a las infraestructuras iraníes.
Esta determinación se suma a la designación el domingo del ayatolá Mojtaba Jamenei como guía supremo, tras la muerte de su padre en los bombardeos israeloestadounidenses el primer día de la guerra.
Dos días después, el heredero, cuya esposa también fue asesinada, todavía no ha aparecido en público. Lo único que se ha filtrado en un reportaje de la televisión pública es que él “resultó herido” en la guerra.
Entretanto continúan los ataques iraníes contra las monarquías petroleras del Golfo, algunas de los cuales albergan bases estadounidenses. Kuwait y Arabia Saudita dijeron haber derribado drones y Baréin lamentó dos muertos en un ataque a un edificio residencial.
En Líbano, el ejército israelí continúa con su ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbollah, según el gobierno libanés, arrastrado a la guerra tras los ataques del grupo a Israel.
Estrecho de ormuz: Trump anuncia destrucción de 10 buques minadores iraníes
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la destrucción de 10 buques minadores iraníes y amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos submarinos en el estrecho de Ormuz.
“Me complace informar que en las últimas horas hemos atacado, y completamente destruido, 10 buques minadores inactivos así como otros buques”, explicó Trump en su plataforma Truth Social. “Si colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, añadió luego. “Si retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!”, expresó.
Estados Unidos está dispuesto a usar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas latinoamericanas para “eliminar de forma permanente” cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump. “Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!”, publicó.
Líbano: el número de desplazados se acerca a los 760.000
El gobierno libanés afirmó este martes que casi 760.000 personas se han registrado como desplazadas desde el estallido de la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbollah.
El número total de personas que se registraron en una página web del Ministerio de Asuntos Sociales alcanzó 759.300, incluidas 122.600 que se alojan en refugios gubernamentales, informó la unidad de gestión de desastres. Un informe de Naciones Unidas difundido ayer dice que en un solo día más de 100.000 personas se vieron visto obligadas a desplazarse dentro de Líbano.
Riesgo electoral: un sombrío panorama para Trump en noviembre
La administración de Donald Trump está atrapada entre el espectro de una recesión económica mundial y una catástrofe naval. A medida que se intensifica el conflicto con Irán, las arterias energéticas del mundo se contraen cada día que el Estrecho de Ormuz permanece cerrado. Así pues, el gobierno republicano trabaja para resolver la crisis petrolera en varios frentes: se esfuerza por organizar una compleja operación militar para reanudar el flujo de petroleros por el estrecho, a la vez que determina maneras de reducir los precios mediante medidas en los mercados.