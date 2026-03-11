Guerra en Medio Oriente: las explosiones en Teherán se escuchan a varios kilómetros

Riesgo electoral: un sombrío panorama para Trump en noviembre

La administración de Donald Trump está atrapada entre el espectro de una recesión económica mundial y una catástrofe naval. A medida que se intensifica el conflicto con Irán, las arterias energéticas del mundo se contraen cada día que el Estrecho de Ormuz permanece cerrado. Así pues, el gobierno republicano trabaja para resolver la crisis petrolera en varios frentes: se esfuerza por organizar una compleja operación militar para reanudar el flujo de petroleros por el estrecho, a la vez que determina maneras de reducir los precios mediante medidas en los mercados.