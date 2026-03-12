Alerta energética mundial: el petróleo escala ante la amenaza de un bloqueo total en Medio Oriente

El mercado petrolero vive una jornada de extrema volatilidad. Este jueves, el crudo Brent llegó a perforar la barrera de los U$S100 durante la madrugada, para luego estabilizarse en torno a los U$S96,60 (un alza del 5%). Por su parte, el WTI estadounidense trepó un 4,6%, situándose en U$S91,30.
Esta escalada ocurre en un escenario de "empate técnico" entre la diplomacia energética y la tensión bélica. Por un lado, EE.UU. y la Agencia Internacional de Energía (AIE) lanzaron un salvavidas de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas (172 millones aportados por Washington) para estabilizar la oferta.
Sin embargo, el anuncio fue eclipsado por la realidad en el terreno por los ataques a buques cisterna en aguas iraquíes y la evacuación de terminales clave en Omán.
Expertos advierten que las reservas son un paliativo insuficiente ante un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, por donde transitan 20 millones de barriles diarios. En este escenario, Teherán endureció su retórica. Ebrahim Zolfagari, portavoz militar iraní, calificó las medidas de la AIE como "artificiales" y lanzó una advertencia sombría. "Si la seguridad regional colapsa, el barril alcanzará los U$S200. No permitiremos que ni un litro de petróleo beneficie a Washington o sus aliados", advirtió.