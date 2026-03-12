Alerta energética mundial: el petróleo escala ante la amenaza de un bloqueo total en Medio Oriente

Expertos advierten que las reservas son un paliativo insuficiente ante un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, por donde transitan 20 millones de barriles diarios. En este escenario, Teherán endureció su retórica. Ebrahim Zolfagari, portavoz militar iraní, calificó las medidas de la AIE como "artificiales" y lanzó una advertencia sombría. "Si la seguridad regional colapsa, el barril alcanzará los U$S200. No permitiremos que ni un litro de petróleo beneficie a Washington o sus aliados", advirtió.