Secciones
Política

Maslatón a Adorni: "No se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo"

"De no haber sido alcahuete y policía, yo no lo criticaría por afanarse unos pocos mangos para el viaje a USA", afirmó el analista financiero.

Carlos Maslatón es abogado y analista de mercados financieros. Carlos Maslatón es abogado y analista de mercados financieros. (Foto: perfil.com)
Hace 1 Hs

El analista financiero Carlos Maslatón criticó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se desatara la polémica por la presencia de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en el avión oficial que viajó a Nueva York en medio de la gira presidencial a Estados Unidos.

"Las alcahueteadas injustas de Adorni"

"El problema no es este viaje de Adorni, que es propio de su función, ni tampoco el hecho de que vaya su esposa si es que ello generó algún gasto marginal adicional para el Estado", sostuvo en una publicación de la red social "X".

"El problema son las alcahueteadas injustas de Adorni contra todo el espectro político que no sea el propio, casi siempre sin fundamentos y con ánimo de difamación. La política no puede estar basada solo en emitir frases denigratorias contra el contrario", agregó el consultor.

"Tenés que elegir un bando"

"Y bueno, Adorni, aplica esta máxima de la política nacional: "no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo". Tenés que elegir un bando y no cambiarte de lado según te convenga", aseguró Maslatón al comentar un video de agosto de 2024 en el que el por entonces vocero del Gobierno nacional expresaba que "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares".

Además en esa ocasión había afirmado: "De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agencia pública".

En una tercera publicación y al comentar un mensaje del economista Miguel Boggiano, Maslatón volvió a cuestionar a Adorni: "El problema es que Adorni pretende ser policía y ladrón al mismo tiempo. De no haber sido alcahuete y policía, yo no lo criticaría por afanarse unos pocos mangos para el viaje a USA, es al final una corruptela tolerable en términos políticos del Río de la Plata".

“Adorni, lo que tenés que hacer ahora no es pedir perdón por este pequeño afano, que son dos mangos y que te los merecés por deslomarte para el Estado. Lo que tenés que hacer es, en conferencia de prensa, pedir perdón por haber sido tan alcahuete denunciando tanta gente injustamente y solo porque eran peronistas”, cerró Maslatón en un nuevo mensaje con su particular estilo.

Frase viral

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”, sentenció Adorni en una entrevista con Eduardo Feinmann en la que dio explicaciones para justificar la situación.

Diputados de la oposición adelantaron pedidos de información para que el Ejecutivo informe sobre cuál fue el carácter del viaje de Angeletti y si hubo gastos públicos asociados a su participación en la gira.

Temas Manuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Definieron quién asumirá la Jefatura de Gabinete en caso de ausencia de Manuel Adorni

Definieron quién asumirá la Jefatura de Gabinete en caso de ausencia de Manuel Adorni

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo una semana a deslomarme a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
4

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
5

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
6

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Más Noticias
Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo una semana a deslomarme a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

Comentarios