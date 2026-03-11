Maslatón a Adorni: "No se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo"

En una tercera publicación y al comentar un mensaje del economista Miguel Boggiano, Maslatón volvió a cuestionar a Adorni: "El problema es que Adorni pretende ser policía y ladrón al mismo tiempo. De no haber sido alcahuete y policía, yo no lo criticaría por afanarse unos pocos mangos para el viaje a USA, es al final una corruptela tolerable en términos políticos del Río de la Plata".