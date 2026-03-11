Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

La polémica estalló cuando se conoció que la mujer de Adorni formaba parte de la delegación en Estados Unidos. El Jefe de Gabinete se defendió al argumentar que ella había pagado un pasaje de U$S5.345, pero que, por cambios de agenda, terminó subiéndose al vuelo oficial por invitación de Presidencia. "Vengo una semana a deslomarme y quería que me acompañe; no le gastamos un peso al Estado", había enfatizado Adorni en declaraciones televisivas.