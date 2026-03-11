Secciones
Política

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

La polémica estalló cuando se conoció que la mujer de Adorni formaba parte de la delegación en Estados Unidos.

Milei y Villarruel. Milei y Villarruel.
Hace 1 Hs

La interna oficialista sumó un nuevo y picante capítulo. En medio de una relación gélida con el Ejecutivo, la vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó sus redes sociales para exponer a Manuel Adorni

La titular del Senado compartió un posteo que ironiza sobre el viaje de la esposa del Jefe de Gabinete en la comitiva oficial: “El ajuste lo paga la política, jaja”, rezaba la historia de Instagram que replicó Villarruel, acompañada de un video donde el funcionario intenta justificar la presencia de su pareja en el avión presidencial.

La polémica estalló cuando se conoció que la mujer de Adorni formaba parte de la delegación en Estados Unidos. El Jefe de Gabinete se defendió al argumentar que ella había pagado un pasaje de U$S5.345, pero que, por cambios de agenda, terminó subiéndose al vuelo oficial por invitación de Presidencia. "Vengo una semana a deslomarme y quería que me acompañe; no le gastamos un peso al Estado", había enfatizado Adorni en declaraciones televisivas.

Sin embargo, el gesto de Villarruel no fue casual. Es una respuesta directa a las recientes declaraciones de Adorni, quien días atrás aseguró que la vicepresidenta "no es parte del Gobierno ni de las decisiones". 

Aunque ayer en Expoagro Villarruel intentó bajarle el tono a la disputa calificándola como una "novela mediática" sin importancia, su actividad en redes sociales cuenta una historia diferente: la de una interna a cielo abierto que ya no se oculta.

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiManuel AdorniVictoria VillarruelKarina MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo una semana a deslomarme a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

Javier Milei: “No me van a llevar puesto como a Macri”

Javier Milei: “No me van a llevar puesto como a Macri”

Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
5

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
6

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Más Noticias
El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

La Caja Popular de Ahorros crea su propia red de pagos electrónicos

La Caja Popular de Ahorros crea su propia red de pagos electrónicos

Comentarios