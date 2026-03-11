Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

La interna oficialista sumó un nuevo y picante capítulo. En medio de una relación gélida con el Ejecutivo, la vicepresidenta Victoria Villarruel utilizó sus redes sociales para exponer a Manuel Adorni.
La titular del Senado compartió un posteo que ironiza sobre el viaje de la esposa del Jefe de Gabinete en la comitiva oficial: “El ajuste lo paga la política, jaja”, rezaba la historia de Instagram que replicó Villarruel, acompañada de un video donde el funcionario intenta justificar la presencia de su pareja en el avión presidencial.
La polémica estalló cuando se conoció que la mujer de Adorni formaba parte de la delegación en Estados Unidos. El Jefe de Gabinete se defendió al argumentar que ella había pagado un pasaje de U$S5.345, pero que, por cambios de agenda, terminó subiéndose al vuelo oficial por invitación de Presidencia. "Vengo una semana a deslomarme y quería que me acompañe; no le gastamos un peso al Estado", había enfatizado Adorni en declaraciones televisivas.
Sin embargo, el gesto de Villarruel no fue casual. Es una respuesta directa a las recientes declaraciones de Adorni, quien días atrás aseguró que la vicepresidenta "no es parte del Gobierno ni de las decisiones".
Aunque ayer en Expoagro Villarruel intentó bajarle el tono a la disputa calificándola como una "novela mediática" sin importancia, su actividad en redes sociales cuenta una historia diferente: la de una interna a cielo abierto que ya no se oculta.