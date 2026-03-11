Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

El funcionario también remarcó que el viaje de su esposa no generó gastos adicionales para el Estado. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, afirmó.