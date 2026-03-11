Quién es Bettina Julieta Angeletti, la esposa de Manuel Adorni que lo acompañó en su viaje a Nueva York

La presencia de Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York generó repercusiones luego de que el funcionario confirmara que ella lo acompañó durante la gira. “Yo quería que ella me acompañe porque es mi compañera de vida", expresó quien también oficia de vocero presidencial.