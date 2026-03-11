Secciones
Rossana Chahla criticó la agresión al diputado Federico Pelli: “La violencia nunca puede ser el camino”

La intendenta de San Miguel de Tucumán expresó su solidaridad con el legislador de La Libertad Avanza tras el ataque ocurrido en La Madrid mientras entregaba ayuda a damnificados por las inundaciones.

Hace 1 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, repudió públicamente la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli en la localidad de La Madrid, cuando participaba de un operativo de asistencia a familias afectadas por las inundaciones.

A través de sus redes sociales, la jefa municipal manifestó su solidaridad con el legislador y condenó el episodio de violencia ocurrido durante la entrega de ayuda humanitaria.

“Repudio la agresión sufrida al diputado Federico Pelli. Expreso mi solidaridad ante este hecho”, publicó la intendenta.

“La violencia nunca puede ser el camino”

En su mensaje, Chahla remarcó la importancia de preservar el respeto en la vida política y social.

“La violencia nunca puede ser el camino. Debemos sostener siempre el respeto y la convivencia democrática”, agregó.

El pronunciamiento se sumó a las reacciones políticas que generó el episodio, entre ellas la del presidente Javier Milei, quien también repudió el ataque al legislador de La Libertad Avanza.

Cómo fue la agresión al diputado Federico Pelli

El hecho ocurrió este miércoles cuando Pelli recorría zonas afectadas por las recientes inundaciones en La Madrid, en el sur de Tucumán.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, el diputado recibió un cabezazo mientras intentaba distribuir colchones y mercadería entre vecinos damnificados por el temporal.

Desde el espacio libertario señalaron que el presunto agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, y denunciaron que tendría vínculos con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros.

El operativo de asistencia tras las inundaciones

Al momento del incidente, Pelli estaba acompañado por la diputada Soledad Molinuevo y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

Los dirigentes participaban de un operativo para asistir a las familias afectadas por el temporal que provocó anegamientos y daños en viviendas de distintas localidades del sur provincial.

El episodio generó fuertes repercusiones en el ámbito político y reavivó el debate sobre la violencia en la vida pública.

