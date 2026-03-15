Cómo preparar una tortilla de papas perfecta en la air fryer

Cómo hacer una tortilla de papas en la airfryer

El secreto de esta versión de tortilla está en cocinar las papas primero en la freidora de aire para lograr una textura tierna por dentro y apenas dorada por fuera. De esa manera se evita la fritura en aceite y se obtiene una base lista para integrarse con los huevos, que luego terminarán de cuajar en la sartén. La preparación mantiene la lógica de la receta clásica, aunque incorpora el uso de la airfryer como paso previo para simplificar la cocción y reducir la cantidad de aceite utilizada.