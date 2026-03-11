"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo
El gobernador se trasladó a La Madrid, la localidad más afectada. Dijo que los embalses de Escaba y de El Cadillal están colmados y que las napas están saturadas. "Asistencia no va a faltar en ningún lugar de la provincia", afirmó. Contactos con la Nación.
El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la localidad de La Madrid, afectada por las inundaciones causadas por el desborde del río Marapa, que alcanzó niveles históricos como consecuencia de las intensas lluvias registradas en Tucumán y en provincias vecinas. “En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de lo que suele llover normalmente en la provincia”, expresó en rueda de prensa, sobre la ruta nacional 157.
Acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública), el mandatario desarrolló que en Tucumán suelen llover 1.500 milímetros durante todo un año y que, de diciembre a la fecha, cayeron 800 milímetros en promedio, y que hay sectores donde el registro de la Estación Experimental Obispo Colombres marca 1.000 milímetros, como en Alpachiri y El Molino.
"El Cadillal está lleno"
El titular del Poder Ejecutivo (PE) graficó la gravedad del temporal al mencionar que tanto el embalse de El Cadillal como el embalse de Escaba están colmados. “El Cadillal está a pleno, lleno, porque los ríos del norte de la provincia y del sur de Salta vienen con mucho caudal. Tenemos el dique Escaba erogando agua por el vertedero, que quiere decir que está prácticamente a los niveles máximos. Eso es lo que viene perjudicando fundamentalmente a La Madrid, más lo que se suma las lluvias de provincias vecinas como Catamarca, a través del río San Francisco”, detalló.
“Tenemos ríos y diques llenos de agua; desagües y banquinas llenas de agua. Los milímetros que han caído en estos meses han saturado las napas: milímetro que cae, milímetro que corre”, alertó Jaldo.
En ese sentido, el titular de la Casa de Gobierno remarcó que los funcionarios provinciales están a la par de la gente, viendo lo que sucede en cada lugar. “Si bien se han producido anegamientos e inundaciones, no en todas han sido de la misma envergadura. Con el equipo de la Provincia vamos a seguir presentes, primero en La Madrid, que es una de las zonas más complicadas. Y también estamos en los otros departamentos de la provincia con la ayuda de los intendentes, los comisionados comunales y de muchos tucumanos y tucumanas que están colaborando en distintos puntos de la provincia”, indicó.
Contacto con la Casa Rosada
El gobernador informó que mantuvo comunicación con autoridades del Gobierno nacional para abordar la contingencia climática que afectó a la provincia. “Me llamó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, preguntándome cuál era la situación de la provincia de Tucumán y que, a través de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovelo, se ponía a disposición. En ese marco, lo puse en contacto con nuestro ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Así que estuvimos en comunicación con el Gobierno Nacional. Destaco la predisposición de los ministros nacionales que están predispuestos a ayudar a Tucumán”, expresó.
A su vez, el titular del PE mencionó que las autoridades provinciales reforzaron la asistencia social y coordinaron acciones con los distintos niveles del Estado para atender la emergencia, incluso antes de que ingresara agua a La Madrid. “Asistencia no va a faltar en ningún lado de la provincia. Lo más preciado que tiene el ser humano es la salud y la vida. De la misma manera con la acción social, que a la gente no le falte alimentos, algo indispensable para vivir. No va a faltar ningún tipo de asistencia en ese sentido”, aseguró.
Seguridad reforzada
Jaldo subrayó que el Gobierno viene tomando decisiones importantes que tiendan a favorecer la crítica situación que se está viviendo en Tucumán, siempre en diálogo con la gente. Mencionó que de ese modo se determinó el realizar rupturas de la ruta 157 en dos sectores, para favorecer el drenaje del agua. “El Gobierno está distribuido en el territorio, donde tenemos lugares de anegamiento. La gente quiere soluciones, no quiere ver a nadie discutiendo”, mencionó.
El gobernador reconoció que hay mucha gente inundada que optó por no abandonar sus casas por miedo a sufrir robos. En ese sentido, dijo que dio la orden a la Policía de llevar a la mayor cantidad posible de efectivos policiales para que custodien las casas para que no haya hechos de inseguridad. “En esta ocasión no va a pasar eso. Hay una presencia muy fuerte de seguridad. Vamos a reforzar en La Madrid lo que sea necesario”, recalcó.