Secciones
TEMPORAL EN TUCUMÁN

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

El gobernador se trasladó a La Madrid, la localidad más afectada. Dijo que los embalses de Escaba y de El Cadillal están colmados y que las napas están saturadas. "Asistencia no va a faltar en ningún lugar de la provincia", afirmó. Contactos con la Nación.

EN LA MADRID. Jaldo estuvo este mediodía con sus ministros en la zona más afectada. EN LA MADRID. Jaldo estuvo este mediodía con sus ministros en la zona más afectada. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la localidad de La Madrid, afectada por las inundaciones causadas por el desborde del río Marapa, que alcanzó niveles históricos como consecuencia de las intensas lluvias registradas en Tucumán y en provincias vecinas. “En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de lo que suele llover normalmente en la provincia”, expresó en rueda de prensa, sobre la ruta nacional 157.

La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

Acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública), el mandatario desarrolló que en Tucumán suelen llover 1.500 milímetros durante todo un año y que, de diciembre a la fecha, cayeron 800 milímetros en promedio, y que hay sectores donde el registro de la Estación Experimental Obispo Colombres marca 1.000 milímetros, como en Alpachiri y El Molino.

"El Cadillal está lleno"

El titular del Poder Ejecutivo (PE) graficó la gravedad del temporal al mencionar que tanto el embalse de El Cadillal como el embalse de Escaba están colmados. “El Cadillal está a pleno, lleno, porque los ríos del norte de la provincia y del sur de Salta vienen con mucho caudal. Tenemos el dique Escaba erogando agua por el vertedero, que quiere decir que está prácticamente a los niveles máximos. Eso es lo que viene perjudicando fundamentalmente a La Madrid, más lo que se suma las lluvias de provincias vecinas como Catamarca, a través del río San Francisco”, detalló.

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

“Tenemos ríos y diques llenos de agua; desagües y banquinas llenas de agua. Los milímetros que han caído en estos meses han saturado las napas: milímetro que cae, milímetro que corre”, alertó Jaldo.

La Policía pidió evitar ríos y canales por las fuertes lluvias en Tucumán

La Policía pidió evitar ríos y canales por las fuertes lluvias en Tucumán

En ese sentido, el titular de la Casa de Gobierno remarcó que los funcionarios provinciales están a la par de la gente, viendo lo que sucede en cada lugar. “Si bien se han producido anegamientos e inundaciones, no en todas han sido de la misma envergadura. Con el equipo de la Provincia vamos a seguir presentes, primero en La Madrid, que es una de las zonas más complicadas. Y también estamos en los otros departamentos de la provincia con la ayuda de los intendentes, los comisionados comunales y de muchos tucumanos y tucumanas que están colaborando en distintos puntos de la provincia”, indicó.

Contacto con la Casa Rosada

El gobernador informó que mantuvo comunicación con autoridades del Gobierno nacional para abordar la contingencia climática que afectó a la provincia. “Me llamó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, preguntándome cuál era la situación de la provincia de Tucumán y que, a través de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovelo, se ponía a disposición. En ese marco, lo puse en contacto con nuestro ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Así que estuvimos en comunicación con el Gobierno Nacional. Destaco la predisposición de los ministros nacionales que están predispuestos a ayudar a Tucumán”, expresó.

A su vez, el titular del PE mencionó que las autoridades provinciales reforzaron la asistencia social y coordinaron acciones con los distintos niveles del Estado para atender la emergencia, incluso antes de que ingresara agua a La Madrid. “Asistencia no va a faltar en ningún lado de la provincia. Lo más preciado que tiene el ser humano es la salud y la vida. De la misma manera con la acción social, que a la gente no le falte alimentos, algo indispensable para vivir. No va a faltar ningún tipo de asistencia en ese sentido”, aseguró.

Seguridad reforzada

Jaldo subrayó que el Gobierno viene tomando decisiones importantes que tiendan a favorecer la crítica situación que se está viviendo en Tucumán, siempre en diálogo con la gente. Mencionó que de ese modo se determinó el realizar rupturas de la ruta 157 en dos sectores, para favorecer el drenaje del agua. “El Gobierno está distribuido en el territorio, donde tenemos lugares de anegamiento. La gente quiere soluciones, no quiere ver a nadie discutiendo”, mencionó.

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El gobernador reconoció que hay mucha gente inundada que optó por no abandonar sus casas por miedo a sufrir robos. En ese sentido, dijo que dio la orden a la Policía de llevar a la mayor cantidad posible de efectivos policiales para que custodien las casas para que no haya hechos de inseguridad. “En esta ocasión no va a pasar eso. Hay una presencia muy fuerte de seguridad. Vamos a reforzar en La Madrid lo que sea necesario”, recalcó.

Temas Lluvias de verano 2026 Osvaldo JaldoLa Madrid
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

El agua sigue subiendo en La Madrid: las inquietantes imágenes del avance del caudal

El agua sigue subiendo en La Madrid: las inquietantes imágenes del avance del caudal

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

“Lo poco que tenemos se lo lleva el agua”: el dramático testimonio de las familias inundadas en La Madrid

“Lo poco que tenemos se lo lleva el agua”: el dramático testimonio de las familias inundadas en La Madrid

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
4

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
5

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
6

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Más Noticias
Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo una semana a deslomarme a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

Milei destacó el crecimiento de la economía y apuntó contra empresarios

Comentarios