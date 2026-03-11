"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

En ese sentido, el titular de la Casa de Gobierno remarcó que los funcionarios provinciales están a la par de la gente, viendo lo que sucede en cada lugar. “Si bien se han producido anegamientos e inundaciones, no en todas han sido de la misma envergadura. Con el equipo de la Provincia vamos a seguir presentes, primero en La Madrid, que es una de las zonas más complicadas. Y también estamos en los otros departamentos de la provincia con la ayuda de los intendentes, los comisionados comunales y de muchos tucumanos y tucumanas que están colaborando en distintos puntos de la provincia”, indicó.