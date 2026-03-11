Secciones
SociedadClima y ecología

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

a Dirección Provincial de Vialidad informó distintos inconvenientes en rutas de la provincia. Hay tramos totalmente interrumpidos y otros con circulación restringida.

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada FOTO LA GACETA/OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Las intensas lluvias que afectan a Tucumán provocaron complicaciones en distintas rutas de la provincia, con cortes totales, derrumbes y árboles caídos que obstaculizan la circulación. Así lo informó la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán, que pidió a los conductores circular con extrema precaución.

Uno de los puntos afectados es la Ruta Provincial 304, en el tramo que une la intersección con la Ruta Provincial 310 y el Dique El Cajón, donde se registró agua sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con precaución.

En la Ruta Provincial 338 se reportan dos sectores con problemas. En el kilómetro 1, a unos 400 metros de la comisaría de El Corte, un árbol caído obstruye la totalidad de la calzada, por lo que el tránsito se encuentra interrumpido.

También sobre la misma ruta, entre los kilómetros 1 y 1,5, en inmediaciones de la comisaría, se produjo la caída de otro árbol que bloquea la calzada. En ese lugar hay personal trabajando para despejar la vía, aunque por el momento el tránsito permanece interrumpido.

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

Otra situación complicada se registra en la Ruta Provincial 308, a la altura de Escaba, donde se produjo un derrumbe que ocupa toda la calzada, lo que mantiene el tránsito totalmente interrumpido.

En tanto, en la Ruta Provincial 341, a la altura del kilómetro 31, se habilitó un paso alternativo únicamente para peatones y motocicletas. Personal de vialidad trabaja en el lugar y el tránsito permanece cortado temporalmente para el resto de los vehículos.

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

Desde el organismo provincial señalaron que continúan las tareas de despeje y control en los sectores afectados, mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. También recomendaron evitar circular por las zonas comprometidas y mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de viajar.

Temas Dirección Provincial de Vialidad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
5

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
6

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más Noticias
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Comentarios