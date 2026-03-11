Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

Las intensas lluvias que afectan a Tucumán provocaron complicaciones en distintas rutas de la provincia, con cortes totales, derrumbes y árboles caídos que obstaculizan la circulación. Así lo informó la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán, que pidió a los conductores circular con extrema precaución.
Uno de los puntos afectados es la Ruta Provincial 304, en el tramo que une la intersección con la Ruta Provincial 310 y el Dique El Cajón, donde se registró agua sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con precaución.
En la Ruta Provincial 338 se reportan dos sectores con problemas. En el kilómetro 1, a unos 400 metros de la comisaría de El Corte, un árbol caído obstruye la totalidad de la calzada, por lo que el tránsito se encuentra interrumpido.
También sobre la misma ruta, entre los kilómetros 1 y 1,5, en inmediaciones de la comisaría, se produjo la caída de otro árbol que bloquea la calzada. En ese lugar hay personal trabajando para despejar la vía, aunque por el momento el tránsito permanece interrumpido.
Otra situación complicada se registra en la Ruta Provincial 308, a la altura de Escaba, donde se produjo un derrumbe que ocupa toda la calzada, lo que mantiene el tránsito totalmente interrumpido.
En tanto, en la Ruta Provincial 341, a la altura del kilómetro 31, se habilitó un paso alternativo únicamente para peatones y motocicletas. Personal de vialidad trabaja en el lugar y el tránsito permanece cortado temporalmente para el resto de los vehículos.
Desde el organismo provincial señalaron que continúan las tareas de despeje y control en los sectores afectados, mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. También recomendaron evitar circular por las zonas comprometidas y mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de viajar.