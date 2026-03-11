Secciones
La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

El relato de los vecinos que cargan sus vidas en andas y el drama de una historia que se repite. "No nos queda ni un colchón seco", dijeron.

Otra vez las inundaciones en el sur tucumano. Otra vez las inundaciones en el sur tucumano. FOTO LA GACETA / Matías Vieito.
Hace 1 Hs

Otra vez el silencio del sur tucumano se rompió con el sonido del agua avanzando. No es un ruido nuevo para La Madrid, pero cada vez que el Marapa o los canales de alivio dicen "basta", el impacto se siente como la primera vez. hoy, la localidad volvió a convertirse en un espejo de agua marrón, donde la desesperación de los vecinos se mezcló con una medida drástica: la rotura intencional de la ruta 157 para permitir que el caudal drene y baje el nivel en el casco urbano.

La postal es desoladora. Familias enteras, con el agua a la cintura, intentan rescatar lo poco que el temporal no alcanzó a arruinar. Una heladera levantada sobre ladrillos que no fueron suficientes, bolsas con ropa que cuelgan del techo y el llanto de los niños que ven cómo sus juguetes flotan hacia la calle.

"Es empezar de cero, pero ya no tenemos fuerzas", relató una vecina mientras ayudaba a un familiar a subir un colchón empapado a la caja de una camioneta. En La Madrid, el drama de las inundaciones no es una noticia; es una herencia. La mayoría de los residentes ya sabe qué documentos guardar primero y hacia qué zona alta correr cuando el cielo se oscurece, pero el dolor de perder el fruto del trabajo de todo un año no se mitiga con la costumbre.

En las escuelas y centros de evacuados, el panorama es de incertidumbre. Allí se amontonan las historias de quienes salieron con lo puesto. *"Vemos pasar los muebles por la puerta de casa y no podés hacer nada. La corriente es más fuerte que nuestras ganas de salvar las cosas"*, dice un joven que pasó la noche sobre la ruta, custodiando lo poco que pudo sacar.

Lluvias de verano 2026 Tucumán
