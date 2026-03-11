La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

"Es empezar de cero, pero ya no tenemos fuerzas", relató una vecina mientras ayudaba a un familiar a subir un colchón empapado a la caja de una camioneta. En La Madrid, el drama de las inundaciones no es una noticia; es una herencia. La mayoría de los residentes ya sabe qué documentos guardar primero y hacia qué zona alta correr cuando el cielo se oscurece, pero el dolor de perder el fruto del trabajo de todo un año no se mitiga con la costumbre.