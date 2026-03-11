Secciones
SociedadClima y ecología

La Policía pidió evitar ríos y canales por las fuertes lluvias en Tucumán

La fuerza provincial advirtió sobre el incremento del caudal en distintos cursos de agua y recomendó no realizar actividades recreativas ni de pesca cerca de ríos, arroyos o canales.

La Policía pidió evitar ríos y canales por las fuertes lluvias en Tucumán
Hace 3 Hs

Ante las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos de la provincia y la vigencia de una alerta amarilla por tormentas fuertes, la Policía de Tucumán difundió un comunicado en el que pidió a la población extremar las precauciones y evitar acercarse a ríos, arroyos y canales.

La advertencia se da en el marco de la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras continúan las lluvias que afectan a gran parte del territorio tucumano.

Desde la fuerza solicitaron que los ciudadanos se abstengan de realizar actividades recreativas, de pesca o de permanecer en las inmediaciones de cursos de agua. Según explicaron, las precipitaciones provocaron un incremento significativo de los caudales y generaron inestabilidad en las márgenes.

Esta situación, señalaron, eleva el riesgo de crecidas repentinas y posibles accidentes, por lo que se pidió a la población actuar con precaución.

En el comunicado oficial también se recomendó respetar las indicaciones de las autoridades y extremar las medidas de prevención mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas en la provincia.

La Policía pidió evitar ríos y canales por las fuertes lluvias en Tucumán
Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
5

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
6

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más Noticias
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Comentarios