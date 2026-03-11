La Policía pidió evitar ríos y canales por las fuertes lluvias en Tucumán

Ante las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos de la provincia y la vigencia de una alerta amarilla por tormentas fuertes, la Policía de Tucumán difundió un comunicado en el que pidió a la población extremar las precauciones y evitar acercarse a ríos, arroyos y canales.
La advertencia se da en el marco de la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras continúan las lluvias que afectan a gran parte del territorio tucumano.
Desde la fuerza solicitaron que los ciudadanos se abstengan de realizar actividades recreativas, de pesca o de permanecer en las inmediaciones de cursos de agua. Según explicaron, las precipitaciones provocaron un incremento significativo de los caudales y generaron inestabilidad en las márgenes.
Esta situación, señalaron, eleva el riesgo de crecidas repentinas y posibles accidentes, por lo que se pidió a la población actuar con precaución.
En el comunicado oficial también se recomendó respetar las indicaciones de las autoridades y extremar las medidas de prevención mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas en la provincia.