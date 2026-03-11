El agua sigue subiendo en La Madrid: las inquietantes imágenes del avance del caudal

La emergencia hídrica no da respiro en la localidad de La Madrid y, durante esta mañana, se registró un notable avance de la masa líquida. Esto quedó evidenciado en las imágenes progresivas del cartel de bienvenida a la jurisdicción donde, en un lapso de dos horas, el desborde logró cubrir casi por completo la señalización.
En las capturas se revela la diferencia entre el nivel del caudal desde el comienzo de la jornada hasta media mañana. El letrero que indica el nombre de la localidad podía verse íntegro a las 8:40. Sin embargo, para las 10:40, este se encuentra casi obstruido por la correntada.
La cronología demuestra el comportamiento de la zona anegada. A las 8:40, el indicador vial se encontraba mayormente despejado y era legible. A las 9:30, aunque algo cubierto, podía vislumbrarse la señal, mientras que para las 10:40 apenas pueden notarse las letras asomando desde el fluido. Puede estimarse que el crecimiento es de unos 50 centímetros según la referencia obtenida por el parante. Los vecinos advirtieron que el líquido comenzó a subir de manera acelerada en las últimas horas de la etapa matutina.
La emergencia hídrica en La Madrid afectó a cientos de familias
La Madrid, al sudeste de la provincia, sufre en estos momentos las graves consecuencias de las inclemencias climáticas del último tiempo. Tras la declaración de la emergencia, cientos de vecinos fueron evacuados mientras el desborde de ríos y arroyos y la apertura de compuertas del dique Escaba provocaron devastadoras inundaciones.
Alrededor de 350 familias fueron asistidas, según las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, en diálogo con LG Play. Estos residentes debieron abandonar sus viviendas y pasaron la noche a la vera de la ruta o en sectores más altos para resguardarse del anegamiento que inundó calles y casas en cuestión de horas.