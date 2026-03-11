El agua sigue subiendo en La Madrid: las inquietantes imágenes del avance del caudal

La cronología demuestra el comportamiento de la zona anegada. A las 8:40, el indicador vial se encontraba mayormente despejado y era legible. A las 9:30, aunque algo cubierto, podía vislumbrarse la señal, mientras que para las 10:40 apenas pueden notarse las letras asomando desde el fluido. Puede estimarse que el crecimiento es de unos 50 centímetros según la referencia obtenida por el parante. Los vecinos advirtieron que el líquido comenzó a subir de manera acelerada en las últimas horas de la etapa matutina.