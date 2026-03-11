Temporal en Tucumán: rescataron familias y docentes aisladas en distintos operativos

En la mañana de este miércoles, un equipo de Bomberos rescató a un grupo de personas mayores de edad que se encontraban afectadas por los caminos anegados por el temporal en la localidad de Lolita Norte y debían ser trasladadas por problemas de salud al Hospital de Los Ralos por pedido de su directora, Marcela Villafañez. Luego, asistieron a otra persona de 78 años en la localidad de Manuela Pedraza, en el departamento Simoca.