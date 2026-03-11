Temporal en Tucumán: rescataron familias y docentes aisladas en distintos operativos

Frente al temporal que atraviesa la provincia, el Ministerio de Seguridad realiza un seguimiento de las condiciones climáticas a través de Defensa Civil y coordina los operativos de rescate de familias y personas mayores de edad que necesitan ser trasladadas para su resguardo, a través del uso de los camiones de la Dirección de Bomberos de la Policía y las lanchas de la Policía Lacustre.
El martes por la noche, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recorrió la zona de Ingenio de Leales, Pala Pala, Villa Fiad, Santa Rosa de Leales y El Cevilar, para articular respuestas ante la emergencia provocada por las intensas lluvias, como así también supervisar la situación en el territorio y acompañar a las comunidades afectadas.
En el área de la capital, recorrió el Canal Sur desde avenida Belgrano hasta avenida Alem, además del barrio Los Chañaritos y la zona de avenida Jujuy.
Alrededor de las 4.30 de la madrugada, un equipo policial de la comisaría Cuarta participó de un operativo para asistir a unas cinco familias del Barrio Las Piedritas que eran afectadas por el desborde del Río Salí.
En el Cevilar, los Bomberos de la Policía usaron el camión para rescatar a siete docentes que habían quedado aisladas en la Escuela Media Juana Manso.
Previamente, trasladaron a 10 familias evacuadas en el barrio El Progreso, ubicado en la ruta nacional N°9, hacia la Escuela Primaria N°61 donde las personas damnificadas por las lluvias eran asistidas y resguardas.
Otro equipo de la Policía Lacustre pasó la noche en la localidad de Niogasta, luego de evacuar ocho familias y alojarlas en la Escuela N° 41.
En tanto, en el ámbito de la Unidad Regional Este, policías de la Comisaría Bella Vista trasladaron a 26 personas evacuadas en la Escuela Agustina B. de García Fernández.
Ante las intensas lluvias también se produjeron cortes en las rutas N° 325, 329, 157, 308 y 157. La traza vieja de la Ruta 38 también fue cortada en la zona de La Invernada y La Cocha. Además, en horas de la noche no se permitía el ingreso de vehículos por los puestos fronterizos de Los Mistoles y Árboles Grandes.
En la mañana de este miércoles, un equipo de Bomberos rescató a un grupo de personas mayores de edad que se encontraban afectadas por los caminos anegados por el temporal en la localidad de Lolita Norte y debían ser trasladadas por problemas de salud al Hospital de Los Ralos por pedido de su directora, Marcela Villafañez. Luego, asistieron a otra persona de 78 años en la localidad de Manuela Pedraza, en el departamento Simoca.
Por las inundaciones en la localidad de La Madrid, que dejó a toda la población afectada por el desborde del río Marapa, también trabaja la Policía con más de 250 efectivos en forma coordinada con el director de Defensa Civil de la provincia, Ramón Imbert, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, y el director de Bomberos de la Policía, Gabriel López, junto al subdirector, Mario Herrera.