Guerra en Medio Oriente: Israel intensificó su ofensiva, mientras el G7 convocó una cumbre de urgencia

El Ejército de Israel confirmó una nueva oleada de ataques contra centros de mando y depósitos de armas en Beirut y la región de Tiro. Esta escalada militar coincidió con el anuncio de una cumbre virtual de emergencia del G7 para hoy, con el fin de coordinar una respuesta ante la inestabilidad económica global provocada por el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, que sacudió los mercados energéticos desde finales de febrero.