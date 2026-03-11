Guerra en Medio Oriente: Israel intensificó su ofensiva, mientras el G7 convocó una cumbre de urgencia

El Ejército de Israel confirmó una nueva oleada de ataques contra centros de mando y depósitos de armas en Beirut y la región de Tiro. Esta escalada militar coincidió con el anuncio de una cumbre virtual de emergencia del G7 para hoy, con el fin de coordinar una respuesta ante la inestabilidad económica global provocada por el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, que sacudió los mercados energéticos desde finales de febrero.
La tensión alcanzó un punto crítico durante la madrugada, cuando Teherán aseguró haber ejecutado su operación "más contundente" hasta la fecha contra posiciones israelíes y estadounidenses.
En respuesta, Israel inició bombardeos estratégicos sobre los suburbios de Beirut y objetivos en Teherán, mientras que las defensas aéreas de los países del Golfo interceptaron múltiples drones y misiles.
En el plano marítimo, el Comando Central de EE.UU. informó la destrucción de 16 buques minadores iraníes cerca del Estrecho de Ormuz. Según fuentes militares, estas embarcaciones intentaban sembrar explosivos en el corredor energético más crítico del mundo, amenazando el suministro global de crudo.