Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Un incendio de grandes proporciones se desató este martes en Yerba Buena y provocó la destrucción total de una vivienda de gran porte, según informaron los bomberos que trabajan en el lugar.
El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Cariola y Martín Fierro, donde se desplegó un amplio operativo para intentar controlar las llamas.
De acuerdo con el parte difundido por Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, al menos seis dotaciones trabajaron en el lugar para combatir el fuego.
Amplio operativo de emergencia
Del operativo participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, además de unidades provenientes de El Manantial, San Miguel y personal de la División Policía.
Las primeras informaciones indican que el incendio habría provocado pérdidas totales en el inmueble, aunque todavía se investigan las causas que originaron el foco ígneo.
Por la magnitud del siniestro, el sector permanece bajo operativo de emergencia, con personal trabajando intensamente para evitar que las llamas se propaguen a viviendas cercanas.
Recomiendan evitar la zona
Mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia, las autoridades solicitaron evitar circular por el área para facilitar el trabajo de los bomberos y prevenir riesgos.
Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios adelantaron que ampliarán la información a medida que avance el operativo y se conozcan más detalles sobre el incendio.